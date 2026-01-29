Απίστευτο βίντεο: Ψυχρός εκτελεστής ανοίγει πυρ με ρουκέτα εναντίον δημάρχου στις Φιλιππίνες

Από θαύμα σώθηκε ένας δήμαρχος στις Φιλιππίνες όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία επέβαινε χτυπήθηκε από ρουκέτα (RPG) την περασμένη Κυριακή στην επαρχία Μαγκιντανάο ντελ Σουρ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένα βίντεο το οποίο βλέπει μόλις σήμερα τη δημοσιότητα και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν ψυχρό εκτελεστή να αποβιβάζεται από ένα λευκό βαν στη μέση του δρόμου, να οπλίζει και να ρίχνει εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο αξιωματούχος. Δίπλα του βρισκόταν και ένας δεύτερος άνδρας ο οποίος κρατούσε ένα αυτόματο όπλο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων (PNA) ο δήμαρχος Ακμάντ Αμπατουάν βρισκόταν μέσα σε ένα τεθωρακισμένο όχημα όταν σημειώθηκε η επίθεση. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το μαύρο SUV που δέχθηκε τα πυρά εγκαταλείπει το σημείο στρίβοντας σε έναν δρόμο.

Ωστόσο, οι δυο άνδρες αστόχησαν αφού ο δήμαρχος της πόλης δεν τραυματίστηκε. Αμέσως, αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να πιάσουν τους τρεις δράστες ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό με ανακοίνωση ότι τελικά σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης.



Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης των δραστών αν και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφορά ζητήματα διαφθοράς ή και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

«Ο δήμαρχος είναι ασφαλής», δήλωσε στο PNA ένα μέλος του προσωπικού του δημάρχου.

Σημειώνεται δε ότι, από την επίθεση, δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας του τοπικού αξιωματούχου τραυματίστηκαν, αν και τα τραύματά τους δεν απειλούσαν τη ζωή τους.

Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκε ότι ο εν λόγω δήμαρχος έχει επιβιώσει από δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας τις οποίες έχει δεχτεί τα τελευταία πέντε χρόνια.