Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία για τη σύλληψη του γερουσιαστή Ρόναλντ ντελα Ρόσα

Σύγχυση, πανικός και σκηνές χάους επικράτησαν σήμερα Τετάρτη (13/5) στο κτήριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη του γερουσιαστή Ρόναλντ ντελα Ρόσα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο, περίπου δέκα στρατιωτικοί με στολές παραλλαγής εισήλθαν στο κτήριο της Γερουσίας, ορισμένοι οπλισμένοι με τυφέκια εφόδου και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

PUTUKAN SA SENADO



DEVELOPING STORY: Gunfire erupted at the Senate late Wednesday evening following a lockdown. Armed units have since been deployed throughout the premises.



This comes after a Facebook Live broadcast by Senator Bato dela Rosa, in which he announced his imminent… pic.twitter.com/Pe93AOeaXP — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ο λόγος παρουσίας των στρατιωτικών στο σημείο, μεταδίδει το Reuters.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντελα Ρόσα, νυν γερουσιαστή και πρώην αρχηγού της αστυνομίας των Φιλιππίνων, ο οποίος θεωρείται ο βασικός «αρχιτέκτονας» του αιματηρού πολέμου κατά των ναρκωτικών επί προεδρίας Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο πρώην πρόεδρος Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Χάγη εν αναμονή δίκης.

Ο ντελα Ρόσα, γνωστός και με το προσωνύμιο «Bato» («Βράχος»), παραμένει υπό προστατευτική φύλαξη της Γερουσίας από τη Δευτέρα, όταν πράκτορες του Εθνικού Γραφείου Ερευνών εμφανίστηκαν στο κτήριο.

«Έκανα τα πάντα για τη χώρα»

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο γερουσιαστής κάλεσε τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ να μην επιτρέψει την παράδοσή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

«Έκανα τα πάντα για τη χώρα. Δεν πλούτισα. Υπηρέτησα πιστά», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

«Κύριε Πρόεδρε, ίσως μια μέρα βρεθείτε κι εσείς σε μια τέτοια κατάσταση και τότε θα καταλάβετε πώς αισθάνομαι τώρα», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Ο αιματηρός «πόλεμος κατά των ναρκωτικών»

Ο Ρόναλντ ντελα Ρόσα υπήρξε στενός συνεργάτης του Ροντρίγκο Ντουτέρτε και επέβλεψε τη σκληρή εκστρατεία κατά των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 2016.

Σύμφωνα με την αστυνομία των Φιλιππίνων, περισσότεροι από 6.000 ύποπτοι διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε επίσημες επιχειρήσεις, ενώ χιλιάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανεξιχνίαστες δολοφονίες σε φτωχογειτονιές της χώρας.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες εκτελέσεις.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Έξω από τη Γερουσία αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με ασπίδες αντιμετώπισης ταραχών, ενώ ακυρώθηκαν όλες οι συνεδριάσεις επιτροπών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Χοσέ Μελένσιο Ναρτάτεζ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εντολή σύλληψης, ωστόσο οι Αρχές παραμένουν «έτοιμες να ενεργήσουν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες».

Παράλληλα, η προεδρία των Φιλιππίνων επανέλαβε ότι η χώρα δεν αποτελεί πλέον μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ωστόσο μπορεί να εκτελέσει ένταλμα σύλληψης μέσω της Interpol, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Ροντρίγκο Ντουτέρτε.