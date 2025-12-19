Απίστευτο περιστατικό στη Μανίλα: Δάσκαλος ανάγκασε μαθητή να φάει κατσαρίδα για να σωπάσει

Η αστυνομία στην περιοχή Τόντο της Μανίλα συνέλαβαν έναν 52χρονο δάσκαλο, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε έναν μαθητή, τον οποίο φέρεται να εξανάγκασε να φάει κατσαρίδα για να τον εκφοβίσει και να τον κρατήσει σιωπηλό σχετικά με ένα άλλο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στο σχολείο, αναφέρει το Gulf News.

Ο ύποπτος, που αναφέρεται από τις Αρχές μόνο ως «Nel», συνελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μανίλα (MPD) εντός του σχολείου στην οδό Juan Luna, στο Barangay 174.

Όπως δηλώνει η αστυνομία, η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε ότι ο γιος της είδε τον δάσκαλο να παρενοχλεί σεξουαλικά μία μαθήτρια στις τουαλέτες του σχολείου. Μόλις ο εκπαιδευτικός αντιλήφθηκε ότι κάποιος τον είδε, τον κυνήγησε, τον έσυρε σε ένα από τα κουβούκλια και τον απείλησε ότι θα του «κόψει το πόδι» και θα τον σκοτώσει αν μιλούσε για όσα είχε δει.

Μάλιστα για να τον εκφοβίσει ακόμα περισσότερο, φέρεται να τον ανάγκασε να φάει μία κατσαρίδα.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μανίλα (MPD), ταγματάρχης Philipp Ines, επιβεβαίωσε τα στοιχεία της κατάθεσης του μαθητή, τονίζοντας τη σοβαρότητα των απειλών που φέρεται να δέχθηκε ο ανήλικος.

Όπως σημείωσε, η κύρια κατηγορία αφορά την κακοποίηση του αγοριού, ενώ η μαθήτρια που φέρεται να είχε εμπλακεί στο αρχικό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης δεν έχει ακόμη καταθέσει επίσημα.