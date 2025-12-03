Σοκ στην Κρήτη: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ειδοποιήσει 5 φορές για τους γονείς-κακοποιητές

Νέα, συνταρακτικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη σοβαρή καταγγελία για κακοποίηση οκτώ ανήλικων αδελφών από τους ίδιους τους γονείς τους στο Ηράκλειο Κρήτης, που οδήγησε στη σύλληψή τους. Η υπόθεση, που ξεκίνησε από αναφορά του «Χαμόγελου του Παιδιού», αποκαλύπτει μια σκοτεινή αλυσίδα προειδοποιήσεων και παραλείψεων από το παρελθόν.

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε ότι η πρόσφατη αναφορά (1 Δεκεμβρίου 2025) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, η οποία οδήγησε στις συλλήψεις, ήταν η πέμπτη για τη συγκεκριμένη οικογένεια.

Ο Οργανισμός είχε στείλει άλλες τέσσερις αναφορές στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2022.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το περιστατικό του Μαρτίου 2022, όπου, «κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.»

Επιπλέον, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει την Άμεση Δράση δύο φορές (Ιανουάριος και Νοέμβριος 2025) έπειτα από κλήσεις που είχαν γίνει από γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056. Τέλος, η οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών του «Χαμόγελου» ήδη από το 2020 και το 2021.

Η κατάθεση «κλειδί» και οι κατηγορίες

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από αναφορά γειτόνισσας, η οποία, ανήσυχη για τις φωνές, τις βρισιές και τα κλάματα που άκουγε συχνά, κατέθεσε ότι είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις που την προβλημάτιζαν έντονα για την ευημερία των ανήλικων.

Οι δύο γονείς, 44 και 32 ετών, συνελήφθησαν και παραπέμπονται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν για τον μεν πατέρα (44 ετών) κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Για την 32χρονη μητέρα οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

Και στους δύο ασκήθηκε επίσης δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα. Τα οκτώ παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης.