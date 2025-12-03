Ηράκλειο: Η κατάθεση γειτόνισσας που «έκαψε» τους γονείς που κακοποιούσαν τα 8 παιδιά τους

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη σοβαρή καταγγελία για κακοποίηση οκτώ ανήλικων αδελφιών από τους ίδιους τους γονείς τους στο Ηράκλειο Κρήτης, που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Το περιστατικό κλήθηκε να ερευνήσει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, σε συνέχεια αναφοράς από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η μάρτυρας-«κλειδί» που δέχθηκε να καταθέσει όσα γνώριζε στις Αρχές, ήταν γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία παρακολουθούσε με ανησυχία όσα συνέβαιναν στο διπλανό σπίτι.

Η γυναίκα φέρεται να είπε ότι η 32χρονη μητέρα της άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της, προκειμένου να τα προσέχει. Ωστόσο, όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις που της δημιουργούσαν έντονη ανασφάλεια για την ευημερία των παιδιών. Παράλληλα, η μάρτυρας ανέφερε ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας, περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι τα ανήλικα ζούσαν σε ένα άσχημο περιβάλλον.

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τα οχτώ παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης.

Στο αυτόφωρο οι γονείς

Ο 44χρονος πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

– ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου

Η 32χρονη μητέρα κατηγορείται για:

– επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

Και στους δύο ασκήθηκε επίσης δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα.

Οι γονείς έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.