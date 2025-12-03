Ηράκλειο: Σύλληψη ζευγαριού μετά από καταγγελία ότι κακοποιούσαν τα οχτώ ανήλικα παιδιά τους!

Μια σοβαρή υπόθεση με επίκεντρο οικογένεια με οχτώ ανήλικα παιδιά, ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από σχετική αναφορά που διαβιβάστηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα και ειδικότερα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Διαβάστε αναλυτικά για τη σύλληψη ζευγαριού μετά από καταγγελία ότι κακοποιούσαν τα οχτώ ανήλικα παιδιά τους.