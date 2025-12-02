Μουσικό σχολείο Ηρακλείου: Eλλείψεις καθηγητών και άλλα προβλήματα συζητήθηκαν με την ΥΠΕΠΘ

Με το νέο σχολικό έτος, το Μουσικό σχολείο Ηρακλείου αναμένεται να αποκτήσει νέα όργανα μουσικής και ηχητικό εξοπλισμό. Είναι ένα βήμα, όμως, χρειάζονται πολλά ακόμα έως ότου το σχολείο αποκτήσει όλα όσα χρειάζεται για τους μαθητές του. Πρώτο και κύριο, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει σημαντικά κτηριακά προβλήματα ενώ εκκρεμεί η μετεστέγασή του σε οικόπεδο στην περιοχή του Καρτερού. Όλα τα θέματα συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη που είχε η υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, με τους διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, καθώς και Περιφερειακών Διευθυντών και Διευθυντών Εκπαίδευσης.

