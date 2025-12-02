«Μαφία της Κρήτης»: Ελεύθερος με εγγύηση 150 χιλιάδων ευρώ ο επίσκοπος για το «ιερό φιλέτο» γης

Απολογήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα ο επίσκοπος Δορυλαίου και πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά για την υπόθεση πώλησης εκκλησιαστικής περιουσίας και της μεγάλης οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε.

Η απολογία του 46χρονου επισκόπου, ξεκίνησε το μεσημέρι και πριν από λίγη ώρα με κοινή απόφαση των δικαστικών αρχών αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που αφορούν σε εγγυοδοσία 150.000 (όχι καταβολή) ευρώ και εμφάνιση του ιερωμενου σε Α. Τ. ανά μήνα, ενώ δεν του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Ο επίσκοπος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν έχει υπογράψει και δεν έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να υπάρξει εκχώρηση Μοναστηριακής περιουσίας, όπως έχει δημοσιευτεί, ενώ σχετικά με τις πληροφορίες ύπαρξης βίντεο βάσει των οποίων εκβιάστηκε, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα βίντεο στη δικογραφία.

Παράλληλα και σύμφωνα με τους συνηγόρους του δεν έχει εκβιαστεί και δεν έχει απειληθεί από αλλά πρόσωπα που να σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι δικηγόροι κ. Φραντζεσκάκης και Βέρρας δήλωσαν ότι «η μόνη κατηγορία που βαραίνει τον ιερωμένο, παρά τα όποια δημοσιεύματα, είναι αυτή της απιστίας», και όπως ανέφεραν και πιστεύουν ότι «αν όχι με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, σίγουρα με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου θα απαλλαγεί της κατηγορίας».

Σημειώνεται ότι η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας των αρχών για τη λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης».