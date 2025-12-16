Ελλάδα Ηράκλειο Ενδοοικογενειακή Βία Βία Σύλληψη Αστυνομία Κρήτη Local News

Φρίκη στο Ηράκλειο: 9χρονη αποκάλυψε ότι την ξυλοκόπησε ο πατέρας της - Συνελήφθη ο 41χρονος

Ήταν νωπά τα σημάδια του ξυλοδαρμού στα χέρια της, όταν μίλησε στους συμμαθητές της.

Pexels
Pexels
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο Κρήτης η υπόθεση ξυλοδαρμού ενός 9χρονου κοριτσιού από τον ίδιο της τον πατέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η 9χρονη εξομολογήθηκε σε συμμαθητές της ότι την είχε χτυπήσει ο πατέρας της, ενώ ακόμα ήταν νωπά τα σημάδια του ξυλοδαρμού στα χέρια της.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από πλευράς του σχολείου και ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων, η οποία έδωσε παραγγελία να ληφθεί κατάθεση από το κοριτσάκι προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Ο 41χρονος πατέρας του παιδιού, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ηράκλειο Ενδοοικογενειακή Βία Βία Σύλληψη Αστυνομία Κρήτη Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader