Ηράκλειο: Συνελήφθη 45χρονος που βίαζε, εκμεταλλευόταν και προσπάθησε να πνίξει 47χρονη

Υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και κακοποίησης αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, όπου 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμός, απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Η καταγγέλλουσα, μια 47χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, εντοπίστηκε μαζί με την ανήλικη κόρη της και απομακρύνθηκε με εισαγγελική εντολή σε ασφαλή δομή. Η σύλληψη έγινε μετά από νεότερη μαρτυρία της ίδιας, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε αρνηθεί ότι ήταν θύμα.



Ειδικότερα, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου αλλοδαπού, κατόπιν νεότερης καταγγελίας από τη 47χρονη Ρουμάνα, η οποία είχε προηγουμένως αναφερθεί από ξένες Αρχές ως πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, η γυναίκα είχε εντοπιστεί στις 28 Νοεμβρίου 2025 σε οικία της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Η ίδια και ο ομοεθνής της γνωρίστηκαν πριν 10 μήνες μέσω Facebook και είχαν γίνει ζευγάρι, ωστόσο φέρεται ο 47χρονος να κακοποιούσε και να εκμεταλλευόταν την ίδια και την κόρη της. Κατά την αρχική κατάθεση της 47χρονης, με τη βοήθεια διερμηνέα, η γυναίκα είχε αρνηθεί οποιαδήποτε βία ή έκνομη συμπεριφορά εις βάρος της. Το σχετικό προανακριτικό υλικό είχε διαβιβαστεί τότε στην αρμόδια Εισαγγελία.



Μετά από νέα καταγγελία της ίδιας, οι αστυνομικοί προχώρησαν τελικά στη σύλληψη του άνδρα. Συγκεκριμένα, η γυναίκα που βρισκόταν κλειδωμένη μαζί με τη 15χρονη κόρη της από τον 47χρονο στο σπίτι τους, κατάφερε και έστειλε ηχητικό μήνυμα σε έναν Ρουμάνο φίλο της αστυνομικό, ο οποίος και ειδοποίησε την πρεσβεία στην Ελλάδα. Έτσι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ ταυτόχρονα η 47χρονη και η ανήλικη κόρη της απομακρύνθηκαν από το σπίτι και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, φιλοξενούνται προσωρινά σε ασφαλή δομή, ενώ τους παρασχέθηκε και παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.



Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή στις αρχές Νοεμβρίου 2025 μαζί με τη γυναίκα και το παιδί, εκμεταλλευόμενος εργασιακά και τις δύο. Παράλληλα, του αποδίδονται σοβαρές πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας σε βάρος της 47χρονης, μεταξύ των οποίων και απόπειρα στραγγαλισμού, παρουσία της κόρης της.

Η δικογραφία σε βάρος του έχει ολοκληρωθεί και ο 45χρονος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

