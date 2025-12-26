Συναγερμός στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου στην Κυψέλη, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο στο πεζοδρόμιο της οδού Δροσοπούλου και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αντικείμενο ήταν τυλιγμένο με καφέ ταινία, ενώ προεξείχε κάτι που έμοιαζε με καλώδιο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στον πολίτη, ο οποίος κάλεσε το 100 και ενημέρωσε.

Τα ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, προχωρώντας σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.

Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποίησε έλεγχο.