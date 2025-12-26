Αυτοκίνητο βυθίστηκε στην Πάρο: Ξέχασε να δέσει το χειρόφρενο και βρέθηκε στη θάλασσα

Πτώση οχήματος στη θάλασσα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί στην περιοχή Πούντα της Πάρου, σύμφωνα με το cyclades24.gr. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση ανέλκυσης συμμετείχε και δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτιμάται ότι οφείλεται σε μη ασφαλισμένο χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει και να καταλήξει στη θάλασσα.

Το αυτοκίνητο ανελκύστηκε περίπου στις 12:15, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.