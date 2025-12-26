Σέρρες: Τρίτη ημέρα ερευνών για τον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής

Από νωρίς το πρωί συνεχίστηκαν σήμερα οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση επικεντρώνεται τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, κυρίως σε δύσβατα σημεία του όρους Μπέλες, περιοχή την οποία γνώριζε καλά τόσο λόγω της υπηρεσίας του όσο και από προσωπικές του εξορμήσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δυσχέραναν τη χρήση drones, ωστόσο σήμερα αναμένεται καλύτερη ορατότητα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, εθελοντές με εκπαιδευμένο σκύλο, ομάδες του ΟΦΚΑΘ με drones και οχήματα 4x4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 45χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες, έχοντας μαζί του μόνο το smartwatch του, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο στις έρευνες. Η οικογένειά του, οι συνάδελφοί του και η τοπική κοινωνία παραμένουν σε αγωνία για την τύχη ενός ανθρώπου που περιγράφεται ως άριστος επαγγελματίας και αφοσιωμένος οικογενειάρχης.