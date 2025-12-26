Σέρρες: Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του διοικητή της Πυροσβεστικής - Βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, ο οποίος παραμένει άφαντος εδώ και μέρες στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εντοπίστηκε στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη, το αυτοκίνητο του 45χρονου αξιωματικού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα στα χιόνια, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί νωρίτερα εξάρτημα που ταίριαζε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του 45χρονου. Το αυτοκίνητο φέρονται να εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί που κινούνταν στην περιοχή.