Σέρρες:Δεν ανήκει στον 45χρονο αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής το ΙΧ - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εκτυλίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή της Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται από την περασμένη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Παρά την πληροφορία, το βράδυ της Παρασκευής, ότι εντοπίστηκε όχημα που έμοιαζε με εκείνο του 45χρονου αγνοούμενου στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1.600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη), νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αυτοκίνητο που βρίσκεται εκεί αρκετό καιρό, πιθανώς από υπόθεση παράνομης μετακίνησης μεταναστών.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα στα χιόνια, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί νωρίτερα εξάρτημα που ταίριαζε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του 45χρονου. Το αυτοκίνητο φέρονται να εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί που κινούνταν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, που επικαλείται η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο που βρέθηκε ήταν παρατημένο εδώ και καιρό στην περιοχή, δεν προκύπτει επομένως να ανήκει στον αγνοούμενο.

Σε δύσβατα σημεία οι έρευνες

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση επικεντρώνεται τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, κυρίως σε δύσβατα σημεία του όρους Μπέλες, περιοχή την οποία γνώριζε καλά τόσο λόγω της υπηρεσίας του όσο και από προσωπικές του εξορμήσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δυσχέραναν τη χρήση drones, ωστόσο σήμερα αναμένεται καλύτερη ορατότητα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, εθελοντές με εκπαιδευμένο σκύλο, ομάδες του ΟΦΚΑΘ με drones και οχήματα 4x4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 45χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες, έχοντας μαζί του μόνο το smartwatch του, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο στις έρευνες. Η οικογένειά του, οι συνάδελφοί του και η τοπική κοινωνία παραμένουν σε αγωνία για την τύχη ενός ανθρώπου που περιγράφεται ως άριστος επαγγελματίας και αφοσιωμένος οικογενειάρχης.