Σέρρες: Αγωνία για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Πορρόιας - Άφησε το κινητό στο σπίτι

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, με τις αρχές να έχουν ριχτεί σε μια μεγάλη επιχείρηση που συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο. Νεότερες μαρτυρίες ήρθαν στο φως την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας απουσίαζε για πάνω από ένα 24ωρο από το σπίτι και δεν είχε παρουσιαστεί στην υπηρεσία του. Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, δεν είχε πάρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει και το αυτοκίνητό του. «Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία «χτενίζει» ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές, αναζητώντας τόσο τον ίδιο όσο και το όχημά του. Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκεται και η Αστυνομία, με τις έρευνες να εξελίσσονται αδιάκοπα.

Πηγή: Γραμμή Ζωής

«Πριν φύγει δεν είπε τίποτα σε κανένα» - Άφησε το κινητό σπίτι

«Από χθες (23/12) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε: «Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

Οι έρευνες θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης (25/12), ανήμερα Χριστουγέννων, ενώ για την εξαφάνιση έχει εκδοθεί και Silver Alert.