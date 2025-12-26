Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής που αγνοείται

Σε μεγάλο υψόμετρο εντοπίστηκε ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φαίνεται να ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων ο οποίος αγνοείται από την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το πρώτο εύρημα που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες έρευνας, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να θεωρηθεί καθοριστικό, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο περνούν συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι, αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκαν και σήμερα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της πυκνής ομίχλης και αναμένεται να διαρκέσουν έως την πτώση της νύχτας.

Σε δύσβατα σημεία οι έρευνες

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση επικεντρώνεται τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, κυρίως σε δύσβατα σημεία του όρους Μπέλες, περιοχή την οποία γνώριζε καλά τόσο λόγω της υπηρεσίας του όσο και από προσωπικές του εξορμήσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δυσχέραναν τη χρήση drones, ωστόσο σήμερα αναμένεται καλύτερη ορατότητα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, εθελοντές με εκπαιδευμένο σκύλο, ομάδες του ΟΦΚΑΘ με drones και οχήματα 4x4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 45χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες, έχοντας μαζί του μόνο το smartwatch του, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο στις έρευνες. Η οικογένειά του, οι συνάδελφοί του και η τοπική κοινωνία παραμένουν σε αγωνία για την τύχη ενός ανθρώπου που περιγράφεται ως άριστος επαγγελματίας και αφοσιωμένος οικογενειάρχης.