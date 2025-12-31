Εξαφάνιση 45χρονου στις Σέρρες: Μετά την πρωτοχρονιά οι κρίσιμες αποφάσεις για τις έρευνες

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Γκίνη 45 ετών από τις Σέρρες. Ο 45χρονος πυροσβέστης δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ απανάντητο παραμένει μέχρι τώρα το ερώτημα γιατί εξαφανίστηκε.

Οι έρευνες των ομάδων της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντών σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες δεν έχουν σταματήσει παρόλο που δεν έχει βρεθεί κανένα απολύτως ίχνος του Κωνσταντίνου Γκίνη. Οι ομάδες έρευνας ακολούθησαν όλες τις διαδρομές που συνήθιζε να κάνει ο 45χρονος πεζοπόρος, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Ομάδες εθελοντών, κλιμάκια της πυροσβεστικής και διασωστών, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ακόμα και drones έχουν επιστρατευτεί προκειμένου να εντοπιστεί ο Κωνσταντίνος Γκίνης.

Μετά την Πρωτοχρονιά οι κρίσιμες αποφάσεις

Οι κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή του όρους Μπέλες δυσχεραίνουν τις έρευνες. Αστυνομία και Πυροσβεστική μετά την Πρωτοχρονιά θα λάβουν μια κρίσιμη απόφαση για το αν θα συνεχιστούν και με ποια ένταση οι έρευνες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του Κωνσταντίνου Γκίνη, ούτε κάποιο στοιχείο που να μπορεί να πάει την έρευνα παρακάτω.

Άγνωστοι παραμένουν ακόμα οι λόγοι που ανάγκασαν τον 45χρονο πυροσβέστη και διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων να εξαφανιστεί. Ούτε το το σημείωμα που άφησε στην τσέπη ενός σακακιού του και βρέθηκε μετά την εξαφάνιση του από την σύζυγό του και στο οποίο έγραψε ο 45χρονος τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών του και δίπλα στο καθένα τη λέξη «σ' αγαπώ» δεν φέρει ημερομηνία και δεν μπορεί να αξιολογηθεί εάν γράφτηκε σε προγενέστερο χρόνο και ξεχάστηκε στο σακάκι ή αν γράφτηκε από τον πυροσβέστη λίγο πριν φύγει από το σπίτι του και εξαφανιστεί.

Πώς εξαφανίστηκε

Ο 45χρονος πυροσβέστης Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου με ένα αυτοκίνητο, χρώματος ασημί και με αριθμό πινακίδας ΕΡΜ 4499 το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ανήκει στην μητέρα του. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.