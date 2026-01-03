Θρήνος στις Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός στο βουνό Μπέλλες
Τον εντοπισμό της σορού ανακοίνωσαν οι Εθελοντές Διασώστες, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.
Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνο Γκίνη, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στο όρος Μπέλλες στις Σέρρες, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας όχημα τύπου Toyota RAV-4, με τα ίχνη του να χάνονται από εκείνη τη στιγμή. Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες από δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες, καθώς ο 45χρονος συνήθιζε να ανεβαίνει συχνά στο βουνό.
Τον εντοπισμό της σορού ανακοίνωσαν οι Εθελοντές Διασώστες, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.