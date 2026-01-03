Θρήνος στις Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός στο βουνό Μπέλλες

Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνο Γκίνη, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στο όρος Μπέλλες στις Σέρρες, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας όχημα τύπου Toyota RAV-4, με τα ίχνη του να χάνονται από εκείνη τη στιγμή. Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες από δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες, καθώς ο 45χρονος συνήθιζε να ανεβαίνει συχνά στο βουνό.

Τον εντοπισμό της σορού ανακοίνωσαν οι Εθελοντές Διασώστες, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.