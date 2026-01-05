Στη νεκροψία - νεκροτομή οι απαντήσεις για τον θάνατο του διοικητή της Πυροσβεστικής στο όρος Μπέλες

Νεκροψία - νεκροτομή πρόκειται να γίνει σήμερα, 5 Ιανουαρίου, στη σορό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορροΐων Σερρών, η τύχη του οποίου αγνοείτο από τις 23 Δεκεμβρίου και τελικά εντοπίστηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στο όρος Μπέλες.

Ως πιθανότερα σενάρια θανάτου εξετάζονται τόσο η υποθερμία όσο και η αυτοχειρία. Τα όποια τραύματα εντοπίστηκαν μακροσκοπικά στο άψυχο σώμα του 45χρονου προέρχονται από δαγκωματιές ζώων, ενώ σε κοντινή απόσταση δεν εντοπίστηκε μαχαίρι, γυαλί ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός βρέθηκε σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων στη θέση «Χωνί», ενώ σε απόσταση περίπου 250-300 μέτρων ήταν σταθμευμένο το Ι.Χ. αυτοκίνητό του. Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από παρέα κυνηγών, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και τις κάλτσες του, σε εμβρυϊκή στάση και με πεταμένα γύρω του μπουφάν και άλλα ρούχα.



Το γεγονός ότι φεύγοντας από το σπίτι του είχε πάρει τουλάχιστον 3 μπουφάν ειδικά για χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα παρέμενε για ένα εύλογο διάστημα στο βουνό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 45χρονος είχε αφήσει στην τσέπη ενός σακακιού του ένα μικρό κομμάτι χαρτί, στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών του και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».



Στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία.