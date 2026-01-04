Θρήνος στις Σέρρες: Με κομμένες φλέβες εντοπίστηκε η σορός του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής, Κωνσταντίνου Γκίνη, στις Σέρρες, καθώς η σορός του εντοπίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (3/1) σε δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με κομμένες τις φλέβες του ενώ η σορός του είχε κατασπαραχθεί από ζώα.

Όπως αναφέρει το Star, η σορός βρέθηκε στο όρος Μπέλλες, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη θέση «Χωνί» ενώ τον άτυχο άνδρα εντόπισαν κυνηγοί έξω από καλύβα κυνηγών, με έναν από αυτούς να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές, προκαλώντας συναγερμό.

Στο σημείο βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα που παρέπεμπαν στον 45χρονο πυροσβέστη, τα οποία εστάλησαν σε φωτογραφία στη σύζυγό του για αναγνώριση, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου, όταν είχε φύγει με το όχημά του, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι κατευθύνθηκε προς το βουνό. Δύο εβδομάδες αργότερα, η υπόθεση έκλεισε με τον πιο τραγικό τρόπο.