Θάνατος 45χρονου πυροσβέστη: Δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Από την νεκροψία που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη προκύπτει ότι ο θάνατος του 45χρονου πυροσβέστη συνέβη τις πρώτες μέρες μετά την εξαφάνισή του, η οποία είχε δηλωθεί από τη σύζυγό του στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Τα αίτια του θανάτου δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια, ωστόσο τα ευρήματα παραπέμπουν σε πρόσφατο ισχαιμικό επεισόδιο, ενώ εντοπίστηκαν κακώσεις στα χέρια από τέμνον όργανο, χωρίς να βρεθεί το αντικείμενο που τις προκάλεσε.

Η σορός του εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο, στη θέση «Χωνί» του όρους Μπέλες, σε δύσβατη περιοχή, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Οι έρευνες είχαν κινητοποιήσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, μέσω του δικηγόρου Κώστα Παρηγόρη, ζήτησε από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή «ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών» για τον εκλιπόντα.

