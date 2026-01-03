Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο βουνό Μπέλλες - Αγωνία αν είναι ο εξαφανισμένος πυροσβέστης

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στο βουνό Μπέλλες στις Σέρρες προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, δεν αποκλείεται η σορός να αντιστοιχεί στον εξαφανισμένο πυροσβέστη τον 45χρονο Κωνσταντίνο Γκίνη, ο οποίος αναζητείται εδώ και μέρες, με το τελικό πόρισμα να βγαίνει από την ιατροδικαστική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.



Στο σημείο επιχειρούν τόσο δυνάμεις της Αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής, οι οποίες εδώ και αρκετές ημέρες εργάζονται για τον εντοπισμό του 45χρονου πυροσβέστη.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 45χρονος πυροσβέστης Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου με ένα αυτοκίνητο, χρώματος ασημί και με αριθμό πινακίδας ΕΡΜ 4499 το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ανήκει στην μητέρα του.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Σημειώνεται πως εδώ και αρκετές μέρες οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό στοιχείο, ένα σημείωμα που είχε αφήσει ο 45χρονος στην τσέπη ενός σακακιού του. Σε αυτό είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών του, και δίπλα σε κάθε όνομα τη φράση «σε αγαπώ».

Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία, αλλά εκτιμάται πως ο διοικητής το άφησε για να το βρει η οικογένειά του, ένα μήνυμα που προσθέτει νέα διάσταση στην αγωνία για την τύχη του.