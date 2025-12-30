Σέρρες: Σημείωμα για τη γυναίκα και τα παιδιά του είχε αφήσει ο διοικητής της Πυροσβεστικής

Συνεχίζονται και σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνο Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, στο όρος Μπέλες. Στην αναζήτηση συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό στοιχείο, ένα σημείωμα που είχε αφήσει ο 45χρονος στην τσέπη ενός σακακιού του. Σε αυτό είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών του, και δίπλα σε κάθε όνομα τη φράση «σε αγαπώ».

Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία, αλλά εκτιμάται πως ο διοικητής το άφησε για να το βρει η οικογένειά του, ένα μήνυμα που προσθέτει νέα διάσταση στην αγωνία για την τύχη του.

Αποκαλυπτικά στοιχεία από το smart watch

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το cloud του smart watch του 45χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα αρχεία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα στο βουνό αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Οι καταγραφές δείχνουν ότι ο 45χρονος διοικητής κοιμόταν ελάχιστα τις τελευταίες ημέρες, μόλις δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, ενώ το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, την τελευταία πριν χαθούν τα ίχνη του, κοιμήθηκε μόλις μία ώρα και 15 λεπτά.

Επιπλέον, μέσω του cloud εντοπίστηκε μια διαδρομή στο όρος Μπέλες που δεν ακολουθούσε συνήθως. Η συγκεκριμένη έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών και των ομάδων που συνεχίζουν την αναζήτηση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές έχουν θέσει υπό παρακολούθηση και το κινητό του 45χρονου. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ έχουν ήδη μιλήσει με μέλη της οικογένειας και συναδέλφους του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.