Ελλάδα Αττική Οδός Κίνηση Τροχαίο

Αττική Οδός: Τροχαίο με 4 οχήματα - Κλειστές λωρίδες προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις και προβλήματα στην Αττική Οδό μετά από σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σύμφωνα με ενημέρωση, η σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Λόγω του ατυχήματος, οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας παραμένουν κλειστές, προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση.

Στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Η κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και τον πλήρη καθαρισμό του οδοστρώματος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αττική Οδός Κίνηση Τροχαίο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader