Αττική Οδός: Τροχαίο με 4 οχήματα - Κλειστές λωρίδες προς Ελευσίνα
Καθυστερήσεις και προβλήματα στην Αττική Οδό μετά από σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Σύμφωνα με ενημέρωση, η σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Λόγω του ατυχήματος, οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας παραμένουν κλειστές, προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση.
Στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Η κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και τον πλήρη καθαρισμό του οδοστρώματος.