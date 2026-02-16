Η Πάρος «μαγεύει» τα διεθνή ΜΜΕ - Αίσιοι οιωνοί ενόψει τουριστικής σεζόν

Ευοίωνη προδιαγράφεται η νέα τουριστική χρονιά για την Πάρο μετά το «μπαράζ» δημοσιευμάτων διεθνών Μέσων Ενημέρωσης και τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες του δήμου για το άνοιγμα ανερχόμενων αγορών που προσφέρονται για επέκταση της τουριστικής περιόδου και για μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση της αυθεντικότητας του νησιού που, παρά τη μεγάλη δημοφιλία του, παραμένει μακριά από τον μαζικό τουρισμό, όπως επισημαίνει το ισπανικό ταξιδιωτικό blog «Rus Tourism News» προσθέτοντας ότι ακόμα και στη διάρκεια της υψηλής καλοκαιρινής περιόδου «είναι εύκολο να βρει κάποιος θέση στις παραλίες του νησιού» που είναι αρκετά δημοφιλές σε Γάλλους και Ιταλούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βρετανικός «Independent» προσθέτει ότι «η εντυπωσιακή Πάρος γνωρίζει αυξανόμενη δημοτικότητα, ωστόσο παραμένει σταθερά στο περιθώριο της τουριστικής βιομηχανίας των ελληνικών νησιών» και εκθειάζει τις Λεύκες που τις αποκαλεί «το παραμυθένιο και χαριτωμένο χωριό, χτισμένο κάτω από την ψηλότερη κορυφή της Πάρου, τους Άγιους Πάντες (2.529 πόδια), για προστασία από τις πειρατικές επιδρομές τον 15ο αιώνα».

Αξιόλογο να το ανακαλύψει ο επισκέπτης θεωρεί το κυκλαδίτικο νησί και το MSN που εκθειάζει τη Νάουσα αλλά και τα χωριά όπου «ο λαβύρινθος από ασβεστωμένα σοκάκια καταλήγει σε ζωντανές πλατείες, όπου ντόπιοι και επισκέπτες συναντιούνται για καφέ και συζήτηση». Και προσθέτει: «Οι άνεμοι κάνουν την Πάρο πόλο έλξης για kitesurfers και windsurfers. Ποδηλατικές και πεζοπορικές διαδρομές συνδέουν τις παράκτιες περιοχές με τα χωριά της ενδοχώρας, προσφέροντας διαδρομές μέσα από ελαιώνες και δίπλα από βυζαντινές εκκλησίες. Το μικρό μέγεθος του νησιού σημαίνει ότι μπορείς να εξερευνήσεις διαφορετικές παραλίες και οικισμούς χωρίς να ξοδέψεις ώρες στις μετακινήσεις».

Στην αναγνώριση της παγκόσμιας φήμης της Πάρου αναφέρεται το ομογενειακό αγγλόφωνο Μέσο της Αυστραλίας «Neos Kosmos» της οποίας ο συντάκτης γράφει: «Μια φορά κι έναν καιρό (όχι πριν από πολλά χρόνια) η Πάρος ήταν το νησί που προτιμούσαν οι Έλληνες, αλλά ήταν σχετικά άγνωστη στους διεθνείς επισκέπτες. Παρότι κάποιοι μπορεί ακόμη να την χαρακτηρίζουν ως "ανερχόμενο ελληνικό νησί", εγώ θα την κατέτασσα σίγουρα στην κατηγορία "γνωστό και δημοφιλές" — κάτι που όμως δεν την κάνει λιγότερο όμορφη».

Μαγευτική θέα, τιρκουάζ κολπίσκοι

Σημειώνεται ότι ο ταξιδιωτικός οδηγός της Amazon για το 2026 κατατάσσει την Πάρο στις προτάσεις του για τα ελληνικά νησιά με την προτροπή: «Απολαύστε μαγευτική θέα, κολυμπήστε σε τιρκουάζ κολπίσκους, φωτογραφίστε τα χαρακτηριστικά λευκά κτίρια με τις μπλε στέγες, δοκιμάστε νόστιμες ελιές και ελληνικές σαλάτες, περπατήστε σε μονοπάτια πάνω σε βράχια ψηλά πάνω από τη θάλασσα και ανακαλύψτε αρχαία ερείπια».

Το βρετανικό Glamour γράφει ότι «το άλλοτε λιγότερο γνωστό αυτό μέρος κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια» και συνιστά: «Σταματήστε για να φωτογραφίσετε τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα στενά καλντερίμια, γεμάτα φούξια βουκαμβίλιες, καθώς και τα παραδοσιακά ψαροκάικα που λικνίζονται στο λιμάνι».

Την Πάρο ξεχωρίζει και ο Nomadic Matt, συγγραφέας των βιβλίων «How to Travel the World on $75 a Day και Ten Years a Nomad», που έγιναν best seller στους «New York Times», καθώς και ιδρυτής του ταξιδιωτικού blog που φέρει το όνομα του. Και όπως επισημαίνει «υπάρχουν μερικά αρχαία ερείπια για να δείτε, ένα σπήλαιο για να εξερευνήσετε και μια εκδρομή με σκάφος που μπορείτε να κάνετε, αλλά γενικά αυτό το νησί είναι για όσους απλώς θέλουν να χαλαρώσουν. Είναι το πιο γαλήνιο από τα νησιά».

Η Πάρος όμως αναγνωρίζεται, πέρα από τα ενδιαφέροντα της και ως ένας προορισμός που ολοένα και περισσότερο προσελκύει υψηλού εισοδηματικού επιπέδου τουρισμό. Το επιβεβαιώνει και το Travel Market Report που αναφέρεται στις κρατήσεις για το 2026 του Unforgettable Greece, μέλος του χαρτοφυλακίου της Unforgettable Travel Company. Πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό πράκτορα πολυτελείας που ειδικεύεται σε εξατομικευμένα, ιδιωτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Άλλωστε, το γεγονός της ποιοτικής αναβάθμισης της Πάρου αναγνώρισε πρόσφατα και το Travel and Tour World που υπενθύμισε τον διπλωματικό «Μαραθώνιο» που πραγματοποίησε ο Δήμος τον περασμένο Δεκέμβριο με σημαντικά ανοίγματα σε νέες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου αγορές, όπως ο Καναδάς, με τις διαδικτυακές επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού να συνεχίζονται μέχρι σήμερα. «Η Πάρος,- έγραψε - το ήρεμο κυκλαδίτικο νησί της Ελλάδας, αναδεικνύεται γρήγορα σε προορισμό πολυτελούς τουρισμού με αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση. Καθώς ξεκινά το 2026, η Πάρος τοποθετείται ως ένας από τους πιο επιθυμητούς προορισμούς, ιδιαίτερα στην αγορά του Καναδά».

Άνοδος 23,68% στα έσοδα

Γεγονός είναι ότι οι επιδόσεις του νησιού δεν παρουσιάζονται μόνο σε «αφηγήματα» εντυπωσιασμού. Αποδεικνύονται και με στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμος, πέρα από την αύξηση των αφίξεων, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαρκής ετήσια αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων από ΦΠΑ, τα οποία παρουσίασαν άνοδο 23,68% από το 2024 στο 2025, αποτυπώνοντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας και τη σημαντική συμβολή της Πάρου στα δημόσια έσοδα του κράτους.

Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα νέων ανερχόμενων αγορών που συντείνουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, στην αύξηση της μέσης παραμονής και της μέσης καταναλωτικής δαπάνης, σε μια εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, οι εισερχόμενοι τουρίστες πραγματοποιούν μικρότερης διάρκειας ταξίδια, ξοδεύουν όμως περισσότερα σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, με τη διάρκεια των διακοπών να είναι τελικά και ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στη χώρα.

Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες του Δήμου με τη συνδρομή της εταιρίας συμβούλων τουρισμού, πέρα από τον Καναδά, περιλαμβάνουν τα εξής:

- Με τη διαμεσολάβηση της ουγγρικής πρεσβείας, οριστικοποιήθηκε συνεργασία με το σύνδεσμο ταξιδιωτικών Πρακτόρων της Ουγγαρίας (MUISZ) για την οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών μεταξύ των μελών του αλλά και εξειδικευμένων με τον τουρισμό δημοσιογράφων, ενώ αναμένεται να προηγηθεί διανομή ενημερωτικού υλικού στα 200 μέλη του συνδέσμου.

- Έπειτα από συνεννόηση με το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στην Ινδία, δρομολογούνται επαφές με εταιρίες κινηματογραφικών παραγωγών για την προσέλκυση γυρισμάτων ταινιών, ενώ παράλληλα, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά ταξίδια δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων με τη συνδρομή του ΕΟΤ. Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη συνεννοήσεις με την αεροπορική εταιρία INDIGO που πρόσφατα εγκαινίασε απευθείας πτήσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Αθήνας.

- Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν οι συνεννοήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από τη Βραζιλία με την ευγενική υποστήριξη του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδος στη χώρα αυτή. Αντίστοιχες συνεννοήσεις έχουν γίνει με Αργεντινή και Περού, μέσω των αντίστοιχων ελληνικών αντιπροσωπειών καθώς και με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.