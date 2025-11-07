Ανάμεσα σε Μύκονο και Σαντορίνη, λάμπει η Πάρος – Ο ανερχόμενος προορισμός της αμερικανικής ελίτ

Σταθερά στις προτιμήσεις των Αμερικανών τουριστών παραμένει η Πάρος, όπως προκύπτει από πρόσφατη ψηφοφορία μεταξύ των αναγνωστών της αμερικανικής έκδοσης του έγκριτου ταξιδιωτικού Μέσου Conde Nast Traveler. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε στην εφετινή απονομή των ετήσιων βραβείων του Conde Nast Traveler, η Κρήτη έλαβε το πρώτο βραβείο του καλύτερου νησιού στην Ευρώπη με σκορ 91,85 και ακολούθησαν η Κέρκυρα (90,67), η Μύκονος, με σκορ 87,41 και η Πάρος με σκορ 86,38.



Πρόκειται για μια ακόμα διάκριση για το κυκλαδίτικο νησί που είχε αναδειχθεί ως κορυφαίος προορισμός για το 2025 στην αμερικανική, επίσης, αγορά, σύμφωνα από την American Express Travel και το Forbes. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νησί αναγνωρίστηκε ως μια ελκυστική, χαλαρή εναλλακτική της Μυκόνου και της Σαντορίνης, προσελκύοντας fashionistas και εύπορους ταξιδιώτες. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα στατιστικά του Ferryhopper για το 2025, η Πάρος βρέθηκε ανάμεσα στους βασικούς προορισμούς τόσο για Αμερικανούς όσο και για ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά.



Σημειώνεται ότι η Πάρος είχε πρόσφατα κατακτήσει την πρώτη θέση στον κόσμο στα εφετινά βραβεία World Best Awards του επίσης αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Travel and Leisure, όπου στην κατηγορία των καλύτερων νησιών παγκοσμίως, έλαβε συνολική βαθμολογία 96,50 και ανέβηκε στην 1η θέση από την 24η που ήταν πέρυσι.



«Οι συνεχείς διακρίσεις της Πάρου αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση της εδραίωσης της φήμης του νησιού σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην αμερικανική που διακρίνεται για την υψηλή μέση παραμονή και καταναλωτική δαπάνη» δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού Κώστας Μπιζάς και συμπλήρωσε: «Τα μηνύματα αυτά είναι αρκετά ενθαρρυντικά και απόλυτα εναρμονισμένα με τη στρατηγική του δήμου για την ανάδειξη των ποιοτικών στοιχείων του νησιού στις αγορές με τα αντίστοιχα ενδιαφέροντα».



Οι ΗΠΑ αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη αγορά σε όρους ταξιδιωτικών εισπράξεων, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζουν την υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη μεταξύ των μεγάλων αγορών του ελληνικού τουρισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του INSETE το 2024 σε σχέση με το 2023, oι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1.584 εκατ. ευρώ (+13,6% σε σχέση με το 2023) και οι επισκέψεις σε 2.342 χιλ. (+5,7%). Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος των ΗΠΑ έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (676 ευρώ έναντι 523 ευρώ), υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (107 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,3 έναντι 5,9).