Η λίστα με τα 20 κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου – Ένα ελληνικό κλέβει τις εντυπώσεις

Σε έναν κόσμο όπου τα ταξίδια και η φιλοξενία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, η αναζήτηση της απόλυτης εμπειρίας διαμονής έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ.

Τα ξενοδοχεία δεν αποτελούν πλέον απλά έναν χώρο για ύπνο, αποτελούν προορισμούς από μόνα τους, συνδυάζοντας πολυτέλεια, άνεση, πολιτιστική εμπειρία και μοναδικές υπηρεσίες που μένουν αξέχαστες στους επισκέπτες. Κάθε χρόνο, ειδικοί του κλάδου, ταξιδιωτικοί συντάκτες και οργανισμοί αξιολογούν τα κορυφαία καταλύματα ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας εκείνα που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους ποιότητα και την ικανότητά τους να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία διαμονής.

Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλον τον κόσμο ανακοινώθηκε την Κυριακή το βράδυ σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ταξιδιωτών και επαγγελματιών του χώρου. Ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου φιγουράρει και ένα ελληνικό: το Four Seasons Astir Palace, στην Αθήνα, το οποίο κατέλαβε την 17η θέση στη λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση της ελληνικής φιλοξενίας και της μοναδικής εμπειρίας που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Rosewood Hong Kong, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, ακολουθούμενο από το Capella Bangkok, που κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στην πραγματικότητα, το Passalacqua, ένα boutique ξενοδοχείο που βρίσκεται στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ήταν το μόνο μη ασιατικό ξενοδοχείο στην πρώτη πεντάδα. Η βίλα του 18ου αιώνα κατέλαβε την τέταρτη θέση φέτος, αποτελώντας το κορυφαίο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο. Το ιστορικό ξενοδοχείο Raffles Singapore, η γενέτειρα του κοκτέιλ Singapore Sling, συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου καταρτίζεται από την World’s 50 Best Hotel Academy, η οποία αποτελείται από 800 ειδικούς του ξενοδοχειακού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων ξενοδόχων και δημοσιογράφων ταξιδιωτικών θεμάτων, από 13 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τη λίστα με τα top 20