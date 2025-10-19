Το 2026 πρέπει να ξεχάσουμε τα τυποποιημένα ταξιδιωτικά προγράμματα και πλέον στο προσκήνιο μπαίνει το προσωπικό στυλ. Η επόμενη χρονιά είναι η κατάλληλη για να ταξιδέψετε με τον δικό σας τρόπο! Σύμφωνα με την Booking, το 2025 οι ταξιδιώτες πέταξαν το «βιβλίο των κανόνων» για τις διακοπές, αλλά το 2026 θα είναι αφιερωμένο στην αυθεντική αποδοχή του εαυτού σας μέσα από τα ταξίδια.

Συγκεκριμένα, η Booking παρουσίασε τις προβλέψεις της για τα ταξίδια του 2026, οι οποίες βασίστηκαν σε περισσότερους από 29.000 ταξιδιώτες σε 33 χώρες, οπότε είναι πολύ πιθανό να βρείτε το στυλ ταξιδιού που σας ταιριάζει.

Στις προβλέψεις, εκτός από την εξειδικευμένη επιθυμία που μπορεί να εκπληρωθεί περιλαμβάνονται και προορισμοί που έχουν γίνει τάση.

Ας δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις της Booking αλλά και τις τιμές για την διαμονή κατά τις πρώτες μέρες του 2026 στις περιοχές που προτείνονται.

Σύγχρονες αποστολές οροσήμων: Γιορτάστε τα μικρά πράγματα

Οι διακοπές δεν είναι μόνο για να γιορτάσουμε τα μεγάλα ορόσημα της ζωής. Πλέον, πολλοί επιλέγουν να γιορτάσουν και κάποια που φαντάζουν πιο μικρά. Ολοκληρώσατε ένα μεγάλο έργο στη δουλειά; Κλείστε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Τελειώσατε την εβδομάδα; Ήρθε η ώρα για μια απόδραση. Αυτή η τάση έχει να κάνει με το να μετατρέπουμε τις μικρές επιτυχίες της ζωής σε μεγάλες περιπέτειες.

Το 67% των ταξιδιωτών συμφωνεί, λέγοντας ότι ο αυθορμητισμός της ζωής είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να πάμε διακοπές. Ένα άλλο 75% πιστεύει ότι αξίζει μια ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά που έκανε όλο το χρόνο, κάτι που δικαιολογεί τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού. Έτσι, την επόμενη φορά που θα έχετε μια μικρή επιτυχία, θυμηθείτε ότι μπορεί να είναι ο τέλειος λόγος για την επόμενη μεγάλη περιπέτειά σας.

Μανάους: μια γεύση από τον Αμαζόνιο

Φωτογραφία: Unsplash

Γιατί να μην γιορτάσετε τις μικρές επιτυχίες με μεγάλο στυλ με ένα ταξίδι στο Μανάους της Βραζιλίας, έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς του 2026; Η πατρίδα της ζούγκλας του Αμαζονίου, είναι το ιδανικό μέρος για να ζήσετε μερικά από τα καλύτερα θαύματα της φύσης στον κόσμο. Με μια εντυπωσιακή αίσθηση απομόνωσης, αλλά και με πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους, εδώ θα βρείτε το καλύτερο και των δύο κόσμων. Αν θέλετε να βυθιστείτε πραγματικά στη φύση, γιατί να μην περάσετε όλη την ημέρα στη ζούγκλα;

Στο Μανάους, οι τιμές στα καταλύματα, σύμφωνα με την Booking, μπορούν να ξεκινήσουν περίπου από 30 ευρώ το βράδυ.

Ήσυχα χόμπι – Επανασύνδεση με τη φύση

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη περιλαμβάνει την αναζήτηση της απομόνωσης και της απόδρασης από την καθημερινή φασαρία, μέσω της επαφής με χόμπι που απαιτούν λίγη υπομονή και σχετίζονται με τη φύση. Από την παρατήρηση πεταλούδων μέχρι το ψάρεμα, το θέμα είναι να αφιερώσουμε χρόνο για να εκτιμήσουμε ό,τι έχει να προσφέρει ο κόσμος, σημειώνει η Booking. Το ένα τέταρτο (25%) των ταξιδιωτών έχει ήδη υιοθετήσει αυτή την τάση, δηλώνοντας ότι η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε «πιο ήσυχα» χόμπι της ζωής είναι αρκετός λόγος για να πάνε διακοπές. Ένα επιπλέον 21% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι θα ήταν ευτυχισμένοι να πάνε διακοπές μόνο και μόνο για να απολαύσουν μια φυσική αισθητηριακή εμπειρία, όπως το κελάηδισμα των πουλιών ή τη μυρωδιά της βροχής μετά από ένα θλιβερό απόγευμα.

Δεν πρόκειται μόνο για την εμπειρία της φύσης, αλλά και για την άμεση επαφή με αυτήν. Το 69% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι θα τους ενδιέφερε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο όπου μπορούν να συλλέγουν τρόφιμα από την τοπική φύση και την άγρια φύση για τα γεύματά τους. Συνολικά, αυτή η πρόβλεψη αφορά την απόλαυση χόμπι που επιτρέπουν μια μεγαλύτερη και βαθύτερη σύνδεση με τη φύση.

Σαλ: Μια ήσυχη απόδραση δίπλα στη θάλασσα

Φωτογραφία: Unsplash

Για όσους αναζητούν μια γαλήνια απόδραση για να απολαύσουν τα ήσυχα χόμπι τους, το Σαλ στο Πράσινο Ακρωτήριο είναι το ιδανικό μέρος. Το νησί προσφέρει πολλές ευκαιρίες για παρατήρηση πουλιών, όπου μπορείτε να δείτε θαλασσοπούλια, χαραδριούς, ψαραετούς και χουλιαρόμυτες να πετούν στον ουρανό.

Ο ουρανός του Σαλ δεν είναι το μόνο αξιοθέατο του νησιού, καθώς προσφέρει επίσης εκπληκτικές ακτές, τοπία και παραλίες. Καθώς το 43% των ταξιδιωτών αναζητά ήδη μια πιο στενή επαφή με τη φύση, αυτό είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε την ηρεμία της γης.

Στο Σαλ οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking ξεκινούν από 50 ευρώ το βράδυ.

Ρομαντικές αποδράσεις, μακριά από την πραγματικότητα

Αν τα ταξιδιωτικά βιβλία είναι ο αγαπημένος σας ταξιδιωτικός σύντροφος, αυτή η τάση είναι για εσάς. Το υβριδικό είδος της «ρομαντικής φαντασίας» έχει γνωρίσει άνοδο το τελευταίο έτος, με τους αναγνώστες να βυθίζονται πλήρως σε κόσμους γεμάτους δράκους, λυκάνθρωπους και άλλα μυθικά πλάσματα.

Το 2026, οι διακοπές γίνονται ένας τρόπος για να εισέλθετε στον κόσμο της φαντασίας. Αν σας αρέσει η ιδέα των πανύψηλων κάστρων, των χιονισμένων βουνών και των καταπράσινων δασών, δεν είστε οι μόνοι: το 71% των ταξιδιωτών παγκοσμίως δηλώνουν ότι θα ενδιαφέρονταν να επισκεφθούν έναν προορισμό που να εμπνέεται από τη «ρομαντική φαντασία». Δεν έχει σημασία μόνο ο προορισμός: έχει σημασία και το τι θα κάνετε στη μαγική σας απόδραση. Το 39% των ταξιδιωτών θα σκεφτόταν να κάνει διακοπές με «ρομαντική φαντασία», όπου οι ρομαντικές σας περιπέτειες θα είναι εμπνευσμένες από το είδος της φαντασίας.

Μίνστερ: Η γοητεία της παλιάς πόλης

Φωτογραφία: Unsplash

Με μια ιδιαίτερη γοητεία, η 1.200 ετών πόλη του Mίνστερ θα σας θυμίσει σίγουρα το τελευταίο ρομαντικό μυθιστόρημα που διαβάσατε. Με διάφορα κάστρα, όπως το Schloss Münster, το Hülshoff Castle και το Vischering Castle, η πόλη έχει μια αριστοκρατική ατμόσφαιρα παλιάς πόλης. Και η προέλευση του Vischering Castle ακούγεται σαν να θα μπορούσε να είναι η πλοκή ενός ρομαντικού μυθιστορήματος.

Στο Μίνστερ οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν από 70 ευρώ το βράδυ.

Δοκιμή «συμβατότητας»

Ξεχάστε την ελπίδα να αποφύγετε τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης σας, καθώς το επόμενο έτος οι ταξιδιώτες θα αξιοποιήσουν το χρόνο τους μακριά από το σπίτι για να δοκιμάσουν τις σχέσεις τους. Είναι η εποχή της αλήθειας και, με αυτή την τάση, σίγουρα θα ανακαλύψετε αν είστε πραγματικά συμβατοί με τους ανθρώπους με τους οποίους πηγαίνετε διακοπές.

Από πλατωνικές φιλίες έως συναδέλφους και ρομαντικές σχέσεις, το επόμενο έτος, οι ταξιδιώτες θα αξιοποιήσουν τις διακοπές τους για να δοκιμάσουν τις σχέσεις τους. Το 37% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι θα πήγαινε διακοπές με έναν πιθανό ρομαντικό σύντροφο, συνάδελφο ή νέο φίλο για να δοκιμάσει τη συμβατότητα, ενώ το 32% δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτό να το εξετάσει.

Mũi Né: Δοκιμάζοντας κάτι νέο

Φωτογραφία: Unsplash

Γιατί να μην πάτε τη σχέση σας στο επόμενο επίπεδο στο Mũi Né του Βιετνάμ, ένα από τα δημοφιλέστερα ταξιδιωτικά μέρη του 2026; Αυτή η ηλιόλουστη ακτή προσφέρει γραφικά τοπία, παραθαλάσσια γοητεία και χρυσές αμμουδιές – ακριβώς ο προορισμός για να δοκιμάσετε τη σχέση σας. Πηγαίνετε τη σχέση σας ένα βήμα παραπέρα με δραστηριότητες όπως μια κοινή εκδρομή με τζιπ για να δείτε την ανατολή ή τη δύση του ηλίου στο Mui Ne και ανακαλύψτε το πιο σημαντικό ερώτημα από όλα: είναι πρωινός ή βραδινός τύπος;

Στο Mũi Né οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν από 10 ευρώ το βράδυ.

Έφτασε η ώρα για την glow era

Είναι αναμφισβήτητο: η περιποίηση του δέρματος έχει κατακτήσει τον κόσμο. Από το «glass skin» μέχρι την εκρηκτική δημοτικότητα της νιασιναμίδης – φέτος το θέμα ήταν να βρεις τη λάμψη σου, και οι ταξιδιώτες συμφωνούν. Ένα εντυπωσιακό 80% των ταξιδιωτών παγκοσμίως είναι ανοιχτοί σε ένα «glowcation», δηλώνοντας ότι θα ενδιαφέρονταν να δοκιμάσουν τουλάχιστον μία θεραπεία ομορφιάς ή ευεξίας ενώ βρίσκονται μακριά. Θέλετε να συνδυάσετε ταξίδια και ευεξία; Λοιπόν, το 71% των ταξιδιωτών δήλωσαν ότι θα ενδιαφέρονταν για ανάλυση της κίνησης του σώματος και εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ή να μειώσουν τις επιπτώσεις του τζετ λαγκ.

Πορτ Ντάγκλας: Ευεξία παγκόσμιας κλάσης

Φωτογραφία: Unsplash

Παρόλο που το 59% των ταξιδιωτών δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη ή άλλη τεχνολογία για να βρουν τον επόμενο προορισμό τους με επίκεντρο την περιποίηση του δέρματος, η Booking το κάνει πιο εύκολο. Επισκεφθείτε το Πορτ Ντάγκλας: τον ιδανικό προορισμό για να βυθιστείτε σε όλα όσα έχουν να κάνουν με την ευεξία.

Εκτός από τα κέντρα περιποίησης του δέρματος αυτής της παραθαλάσσιας πόλης, εδώ θα βρείτε επίσης δύο μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εξερευνήστε το Great Barrier Reef και το Daintree Rainforest, το παλαιότερο τροπικό δάσος στον κόσμο. Ετοιμαστείτε να βρείτε την εσωτερική σας ηρεμία καθώς θαυμάζετε την ομορφιά της φύσης.

Στο Πορτ Ντάγκλας οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν από 80 ευρώ το βράδυ.

Αναμνηστικά για το ράφι

Οι εποχές που συλλέγαμε μαγνητάκια για το ψυγείο φαίνεται πως έχουν περάσει. Οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν ένα αναμνηστικό υψηλής ποιότητας για να θυμούνται το ταξίδι τους. Από την αναζήτηση ενός γραφικά ελκυστικού κουτιού σαρδέλας έως κούπες με τολμηρά σχέδια, το να γνωρίζουν ποιοι προορισμοί έχουν τα καλύτερα βρώσιμα και σχεδιαστικά προϊόντα γίνεται καθοριστικός παράγοντας για πολλούς τουρίστες. Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να εξοικονομείτε χώρο στη βαλίτσα σας, καθώς το 68% των ταξιδιωτών σκέφτεται ήδη να φέρει πίσω αναμνηστικά από τα ταξίδια του, ενώ ένα επιπλέον 54% φοβάται ότι θα μετανιώσει που δεν αγόρασε κάποιο αναμνηστικό όταν επιστρέψει στο σπίτι.

Και η τάση αφορά τόσο τις αναμνήσεις όσο και τα υλικά αγαθά. Περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) δηλώνει ότι τα αναμνηστικά που έχουν ως θέμα το φαγητό τους φέρνουν στη μνήμη αναμνήσεις από τις διακοπές τους, ενώ το ένα τέταρτο (25%) εκτιμά αυτά τα πολιτιστικά αναμνηστικά για την τοπική τους χειροτεχνία, τη βιωσιμότητα και τις παραδοσιακές μεθόδους.

Γκουάνγκτζου: Η πόλη της χειροτεχνίας και του πολιτισμού

Φωτογραφία: Unsplash

Ψάχνετε για ένα σουβενίρ για το ράφι που οι φίλοι και η οικογένειά σας δεν θα μπορούν να αγνοήσουν; Λοιπόν, η Γκουάνγκτζου στην Κίνα προσφέρει εξαιρετικά αναμνηστικά, όπως φύλλα και σετ τσαγιού, πατατάκια με μοναδικές γεύσεις ή λάδι τσίλι και πορσελάνινα ξυλάκια.

Ως γενέτειρα της καντονέζικης κουζίνας, η Γκουάνγκτζου είναι ένα όνειρο για τους λάτρεις του φαγητού. Περιπλανηθείτε ανάμεσα στις λαχταριστές μυρωδιές των παραδοσιακών τεϊοποτείων dim sum, ενώ διαλέγετε αναμνηστικά που θα σας μεταφέρουν πίσω στις ζεστές γεύσεις αυτής της κινεζικής πόλης.

Όσον αφορά τα χειροποίητα αναμνηστικά, η Γκουάνγκτζου ήταν ένας από τους σημαντικότερους κόμβους του Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού, που σημαίνει ότι παρήγαγε προϊόντα όπως μπαχαρικά και πορσελάνινα πιάτα και μπολ. Επομένως, σίγουρα δεν θα υπάρχει έλλειψη από αναμνηστικά για την κουζίνα που θα μπορείτε να αγοράσετε από αυτόν τον προορισμό.

Στη Γκουάνγκτζου οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν περίπου από 20 ευρώ το βράδυ.

Νοσταλγικές αποδράσεις

Φανταστείτε να μπορείτε να μπείτε σε μια φωτογραφία από το παρελθόν της οικογένειάς σας. Λοιπόν, αυτό το όνειρο είναι πλέον πραγματικότητα: χρησιμοποιώντας την αναζήτηση εικόνων για να εντοπίσετε την ακριβή τοποθεσία παλιών οικογενειακών φωτογραφιών, μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστορία σας με ευκολία. Αυτή η τάση συνδυάζει την τεχνολογία και τη νοσταλγία για να το κάνει αυτό πραγματικότητα. Πολλοί ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο (66%) σκέφτονται ήδη να αναπαράγουν μια φωτογραφία στην ίδια ακριβώς τοποθεσία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.

Φιλαδέλφεια: Μια ιστορική εμπειρία

Φωτογραφία: Unsplash

Για όσους επιθυμούν να συνδεθούν με την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Φιλαδέλφεια προσφέρει μια πλούσια ματιά στις απαρχές της χώρας, σύμφωνα με την Booking. Ως έδρα του Independence Hall και του Liberty Bell, μπορείτε να βυθιστείτε στον τόπο όπου υπογράφηκαν η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη Φιλαδέλφεια οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν περίπου από 70 ευρώ το βράδυ.

Humanoid Homes – Καταλύματα με τεχνολογικές βελτιώσεις

Ψάχνετε για ένα εξοχικό σπίτι, αλλά δεν θέλετε να αναλάβετε την ευθύνη των οικιακών εργασιών; Λοιπόν, οι ταξιδιώτες συμφωνούν – το 2026 είναι η χρονιά των διακοπών με προτεραιότητα στην τεχνολογία. Ξεχάστε το καθάρισμα και το μαγείρεμα αυτές τις διακοπές – στην επόμενη απόδρασή σας, η τεχνολογία είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Στην πραγματικότητα, το 56% των ταξιδιωτών θα ενδιαφερόταν για μια αλληλεπίδραση μεταξύ οικοδεσπότη και επισκέπτη με ένα ρομπότ που θα παρείχε υπηρεσίες μαγειρικής και καθαρισμού, καθώς και υπηρεσίες μπάρμαν.

Και δεν πρόκειται μόνο για λειτουργικότητα. Καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο προηγμένη, οι ταξιδιώτες γενικότερα προσελκύονται από αυτή την ιδέα. Ορισμένοι ταξιδιώτες αναφέρουν ότι στους λόγους που επιλέγουν αυτά τα ταξίδια είναι η περιέργεια (28%), για άλλους, το δικαίωμα να καυχηθούν υπερισχύει όλων (19%) και άλλοι ταξιδιώτες θεωρούν τα ρομπότ ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (17%).

Μπιλπάο: Φιλοξενία με προτεραιότητα στην τεχνολογία

Φωτογραφία: Unsplash

Ψάχνετε για ένα τεχνολογικό καταφύγιο για τις διακοπές σας το 2026; Μην ψάχνετε πέρα από το Μπιλμπάο στην Ισπανία. Αυτή η πόλη εξελίσσεται γρήγορα σε κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας, προσφέροντας ένα μείγμα ιστορικής γοητείας και φουτουριστικής ατμόσφαιρας, ιδανικό για κάθε ταξιδιώτη που αγαπά την τεχνολογία.

Στο Μπιλμπάο οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν περίπου από 60 ευρώ το βράδυ.

Αναδιαμορφώστε τα οδικά ταξίδια

Τα οδικά ταξίδια θα φτάσουν σε ένα εντελώς νέο επίπεδο το 2026. Αυτή η τάση έχει να κάνει με την υιοθέτηση της κουλτούρας των «συναντήσεων» και την ανακάλυψη του κόσμου με νέους φίλους. Για να βρουν τη νέα τους παρέα, το 38% των ταξιδιωτών θα χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να ταιριάξει με συνοδηγούς που μοιράζονται τις ίδιες προτιμήσεις σε μουσική, συζήτηση και σνακ. Η ασφάλεια είναι επίσης ένα κρίσιμο μέρος των οδικών ταξιδιών με νέους φίλους. Στην πραγματικότητα, οι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι θα ένιωθαν πιο άνετα να μοιράζονται το δρόμο με άτομα που μοιράζονται το ίδιο υπόβαθρο (72%), φύλο (70%) ή σεξουαλικότητα (66%).

Μπαρανκίγια: Από το καρναβάλι μέχρι την ακτή

Φωτογραφία: Unsplash

Η παραθαλάσσια πόλη της Κολομβίας, Μπαρανκίγια, είναι ο ιδανικός προορισμός για να ξεκινήσετε ένα αξέχαστο οδικό ταξίδι με νέους γνωστούς. Από το καρναβάλι μέχρι την ακτή, υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθέατα σε αυτόν τον άγνωστο προορισμό που θα έχετε ιστορίες να διηγείστε για χρόνια.

Εξάλλου, το Καρναβάλι της Μπαρανκίγια, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική ποικιλομορφία της Κολομβίας, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να ανακαλύψετε νέες κουλτούρες κατά τη διάρκεια της απόδρασής σας. Το Καρναβάλι πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Σαββατοκύριακο πριν από την Τετάρτη των Τεφρών και το επόμενο έτος θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2026.

Αφού απολαύσετε την εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης, ταξιδέψτε με τους νέους σας φίλους στις ακτές της πόλης. Στις όχθες του ποταμού Μαγδαλένα, σας περιμένουν γαλήνια τοπία και δροσερές θαλασσινές αύρες.

Στη Μπαρακίνγια οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν περίπου από 20 ευρώ το βράδυ.

Προορισμοί που αγκαλιάζουν το πνευματικό ταξίδι

Πολλοί είναι οι ταξιδιώτες που προσαρμόζουν τις αποδράσεις τους με βάση το κοσμικό χρονοδιάγραμμα. Για κάποιους τα άστρα μπορούν να επηρεάσουν το ταξίδι του. Μάλιστα, το 47% δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει εντελώς ένα ταξίδι αν τα άστρα προέβλεπαν ότι η κίνηση αυτή δεν είναι σωστή. Ομοίως, το 17% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αλλάξει το πρόγραμμά του για να το ευθυγραμμίσει με αστρολογικά γεγονότα όπως εκλείψεις ή πανσέληνοι. Σε αυτή την ταξιδιωτική τάση ο ουρανός είναι το όριο!

Κόχι: Φυσικές μυστηριακές αποδράσεις

Φωτογραφία: Unsplash

Γνωστή για την πνευματικότητά της, η περιοχή Κόχι στην Ινδία προσφέρει μια βαθιά εμπειρία σε όσους ενδιαφέρονται για την αστρολογία. Ως κέντρο για πολύτιμους λίθους, μπορείτε να αγοράσετε πέτρες υψηλής ποιότητας και να ζητήσετε συμβουλές για το ποιες ταιριάζουν με τον αστρολογικό σας χάρτη. Πέρα από την εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων, αυτή η παραθαλάσσια πόλη έχει διαμορφωθεί από αιώνες παγκόσμιου εμπορίου και πολιτισμικών ανταλλαγών, προσφέροντας πολλές διαφορετικές πτυχές της αστρολογίας για να εξερευνήσετε. Από το παραδοσιακό ινδουιστικό σύστημα της Βεδικής Αστρολογίας έως την αρχαία Αστρολογία Νάντι που χρησιμοποιεί την ανάγνωση παλάμης, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να εξερευνήσετε αυτόν τον προορισμό.

Στο Κόχι οι διαθέσιμες τιμές για διαμονή, σύμφωνα με την Booking, ξεκινούν περίπου από 15 ευρώ το βράδυ.