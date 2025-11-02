Από τις σουίτες, στη φύση: Το νέο είδος τουρισμού που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια

Στο Casa Angelina, ένα πολυτελές ξενοδοχείο σκαρφαλωμένο στους βράχους της Ακτής Αμάλφι, το ηλιοβασίλεμα βάφει τον ουρανό βιολετί κι οι επισκέπτες αφήνουν πίσω τους τις σουίτες και τα μπουρνούζια τους για να επιβιβαστούν σε ξύλινες βάρκες.

Με καλάμι στο χέρι, βγαίνουν στα νερά της Τυρρηνικής Θάλασσας για να ψαρέψουν καλαμάρια, το αυριανό τους γεύμα. Όπως αναφέρει το BBC, δεν πρόκειται για λάθος στη ρεσεψιόν, αλλά για μια νέα πολυτελή εμπειρία που εξαπλώνεται ραγδαία: να «δουλεύεις» για το φαγητό σου στις διακοπές.

Από τη Σιένα ως το Μεξικό και τον Καναδά, τα resort επαναπροσδιορίζουν την έννοια της πολυτέλειας. Οι επισκέπτες τους μαζεύουν τρούφες, συλλέγουν άγρια βότανα, ψαρεύουν ή θερίζουν οι ίδιοι τα υλικά των γευμάτων τους. Στο Fife Arms Hotel στη Σκωτία, οι συμμετέχοντες βγαίνουν στα δάση με βοτανολόγο του ξενοδοχείου, μαθαίνοντας ποια φυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αφεψήματα ή καλλυντικά. Στο Rosewood Mayakoba στο Μεξικό, οι επισκέπτες μαζεύουν λαχανικά από τον κήπο του ξενοδοχείου για να τα μαγειρέψουν με τον σεφ.

«Οι άνθρωποι αναζητούν αυθεντικότητα»

Όπως εξηγεί ο Vinod Narayan, γενικός διευθυντής του Wildflower Farms στη Νέα Υόρκη, «καθώς ο ρυθμός της ζωής επιταχύνεται και η τεχνολογία απορροφά την προσοχή μας, αποκτά αξία το να επιβραδύνουμε, να αγγίζουμε το χώμα και να ξαναθυμόμαστε από πού προέρχεται η τροφή μας». Δραστηριότητες όπως η συλλογή τροφής, προσθέτει, αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη πολιτισμική ανάγκη επανασύνδεσης με τη φύση.

Η βοτανολόγος Dina Falconi, που καθοδηγεί περιπάτους συλλογής φυτών στο Wildflower Farms, συμφωνεί: «Οι άνθρωποι αναζητούν αυθεντικότητα. Θέλουν να νιώσουν γειωμένοι, να ξεφύγουν από τις οθόνες και να ζήσουν κάτι πραγματικό». Για εκείνη, η συλλογή άγριων τροφών δεν είναι απλώς εμπειρία — είναι οικολογική πράξη. «Κάθε φορά που τρεφόμαστε υπεύθυνα από το περιβάλλον, απορρίπτουμε τα καταστροφικά συστήματα και επανασυνδεόμαστε με βιώσιμα».

Οι ταξιδιώτες θέλουν να συμμετέχουν

Η εμπειρία στο Casa Angelina διαρκεί δύο ημέρες και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του concierge. Την πρώτη βραδιά, οι επισκέπτες βγαίνουν για ψάρεμα με τους ντόπιους ψαράδες του Πραιάνο, υπό το φως του φεγγαριού. Την επόμενη μέρα, ο σεφ Leopoldo Elefante τους μαθαίνει να μαγειρεύουν το πιάτο totani e patate – καλαμάρια με πατάτες, συνοδεία τοπικού κρασιού στη βεράντα του εστιατορίου.

Η ίδια φιλοσοφία συναντάται και στο Four Seasons στο Μπαλί, όπου οι επισκέπτες περνούν «Μια μέρα ως ψαράδες», ταξιδεύοντας με καΐκι, επισκεπτόμενοι ψαραγορές και μαγειρεύοντας την ψαριά τους με τον σεφ του ξενοδοχείου.

Πίσω από την εικόνα της πολυτελούς περιπέτειας, όμως, κρύβεται κάτι βαθύτερο. Οι ταξιδιώτες δεν θέλουν πια να τους σερβίρουν, θέλουν να συμμετέχουν, να μάθουν, να αγγίξουν τη φύση. Η πολυτέλεια του σήμερα δεν βρίσκεται στο χρυσό πιρούνι, αλλά στο να λερώσεις τα χέρια σου για να δημιουργήσεις κάτι αληθινό.

Ίσως, τελικά, αυτό να είναι το νέο πρόσωπο της ευζωίας: να δουλεύεις λίγο για το φαγητό σου και να θυμάσαι πως η γεύση γίνεται πιο πλούσια όταν προέρχεται από κόπο, σύνδεση και γη.