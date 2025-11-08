Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα: Αυτός είναι ο ομορφότερος δρόμος της Ελλάδας που δόθηκε σε κυκλοφορία

Μόλις δυόμισι ώρες από την Αθήνα, στα εντυπωσιακά βουνά της ορεινής Κορινθίας, ξεδιπλώνεται ένας νέος οδικός άξονας που μετατρέπει τη διαδρομή σε εμπειρία. Ο νέος δρόμος 5 χιλιομέτρων από τον Φενεό προς τη Λίμνη Δόξα θεωρείται ήδη ένα από τα πιο εντυπωσιακά οδικά τοπία της Ελλάδας, ιδιαίτερα το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Το κανάλι Up Stories αποτυπώνει τη μαγεία αυτής της διαδρομής σε ένα νέο βίντεο που κόβει την ανάσα. Η κάμερα ταξιδεύει μέσα από τις στροφές, ανάμεσα σε δάση με χρυσά και κόκκινα φύλλα, συνθέτοντας ένα σκηνικό που μοιάζει περισσότερο με ζωγραφιά παρά με πραγματικό τοπίο.

Η μαγεία της λίμνης Δόξα και το εκκλησάκι

Στο τέλος αυτού του οδικού «παραμυθιού» αποκαλύπτεται η Λίμνη Δόξα, ένας φυσικός καθρέφτης που παραμένει μαγικός κάθε εποχή. Στο κέντρο της, το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου δεσπόζει πάνω στα νερά, προσδίδοντας μια μοναδική πινελιά γαλήνης και μυσταγωγίας.

Λίγο ψηλότερα, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού προσφέρει μια θέα που κόβει την ανάσα: ολόκληρη η Λίμνη Δόξα απλώνεται μπροστά στον επισκέπτη σαν ένας ζωντανός πίνακας.

Γεφύρωμα τόπων και εμπειριών

Ο νέος δρόμος, που κατασκευάστηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων, δεν είναι απλώς μια οδική βελτίωση. Ενώνει τον Φενεό, τη Λίμνη Δόξα και τη Μονή, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και φέρνοντας τους λάτρεις της φύσης πιο κοντά σε ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τοπία.

Η κινηματογραφική αποτύπωση της ομάδας του Up Stories, με πλάνα drone και επίγειες λήψεις, αναδεικνύει κάθε στιγμή του ταξιδιού, από την αυγή ως το χρυσοκόκκινο σούρουπο πάνω από τη λίμνη.

Αν αναζητάτε μια γρήγορη απόδραση, μόλις λίγη ώρα μακριά από την Αθήνα, σε έναν τόπο που η ομορφιά μοιάζει να ανήκει σε άλλον κόσμο, αυτός ο δρόμος σας περιμένει.