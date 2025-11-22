Ο νέος δρόμος–στολίδι που αλλάζει τη Μάνη και την αναβαθμίζει τουριστικά - Εντυπωσιακό βίντεο

Ο νέος οδικός άξονας στη Λακωνία είναι πλέον πραγματικότητα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την πρόσβαση προς τη Μάνη και φέρνοντας την ιστορική περιοχή της Πελοποννήσου πιο κοντά από ποτέ.

Πρόκειται για ένα μικρό σε μήκος, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό έργο, που κάνει τη διαδρομή Γύθειο – Αρεόπολη πιο ασφαλή, πιο γρήγορη και σαφώς πιο άνετη, διευκολύνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και τις μετακινήσεις των επισκεπτών και φυσικά τα ταξίδια των εκδρομέων από άλλα σημεία της Ελλάδας -και όχι μόνο.



Από το γραφικό Γύθειο και το επιβλητικό ναυάγιο «Δημήτριος», έως την Αρεόπολη με τα πέτρινα καλντερίμια και το μοναδικό Λιμένι, η Μάνη συνεχίζει να αποκαλύπτει τη γοητεία και την αυθεντικότητά της.

Με τον νέο δρόμο, οι αποστάσεις μικραίνουν και η πρόσβαση στους αγαπημένους προορισμούς γίνεται πιο άμεση, κάνοντας το ταξίδι ευκολότερο - και τη Μάνη ακόμη πιο προσιτή.



Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η Μάνη δεν χρειάζεται πολλά για να σε κερδίσει. Αρκεί να πας. Και πλέον, αυτό γίνεται πιο εύκολα από ποτέ.