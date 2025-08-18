Σε ποια περιοχή της Αττικής βρίσκεται ο πιο εντυπωσιακός δρόμος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα

Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, του μεγαλύτερου αστικού ιστού της Ελλάδας, εντοπίζεται ένας εντυπωσιακός παραλιακός δρόμος που «ξετυλίγεται ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα».

Το Αλεποχώρι και η Ψάθα συνδέονται με άσφαλτο γεμάτη εικόνες και ήχους καλοκαιριού, που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη κάθε ταξιδιώτη.

Η διαδρομή της Δυτικής Αττικής αγκαλιάζει το ακρογιάλι, με την αντανάκλαση του ήλιου στο νερό να συνοδεύει τους οδηγούς ενώ από την αντίθετη πλευρά οι βραχώδεις πλαγιές δημιουργούν μια δυναμική αντίθεση με την απεραντοσύνη της θάλασσας.

Ο δρόμος, ωστόσο, είναι στενός και απαιτεί προσοχή, αλλά παρότι συνδυάζεται με προκλήσεις, η διαδρομή ανταμείβει κάθε ταξιδιώτη με μοναδική θέα και εμπειρία.

«Κάθε στροφή κρύβει μια άλλη γωνία θέας», όπως αναφέρεται στα εντυπωσιακά πλάνα του βίντεο από το κανάλι GeorgeFoxCinematography στο Youtube και σημειώνεται μάλιστα πως «ο δρόμος δεν είναι απλώς μετακίνηση∙ είναι περίπατος με όχημα. Μια στιγμιαία βουτιά στη γοητεία του τοπίου».

Κλείνοντας, το μαγευτικό τοπίο συνοδεύει η φράση «γιατί το ταξίδι έχει σημασία όσο και ο προορισμός» που αποτυπώνει ακριβώς την ομορφιά που κρύβει ο παραλιακός δρόμος.

