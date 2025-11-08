Οι 7 πιο όμορφοι σιδηροδρομικοί σταθμοί του κόσμου - Μοιάζουν με έργα τέχνης

Η καθημερινή μετακίνηση μπορεί να είναι ένα από τα πιο καταθλιπτικά κομμάτια της ρουτίνας μας, ειδικά κατά τους σκοτεινούς χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, η εμπειρία αυτή μπορεί να σας μείνει αξέχαστη αν έχετε την τύχη να ταξιδέψετε μέσω ενός από τους έξι σταθμούς που έχουν ανακηρυχθεί ως οι πιο όμορφοι στον κόσμο από το διάσημο Prix Versailles.

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο βραβείο αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, το οποίο τιμά κάθε χρόνο εξαιρετικά κτίρια σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από εστιατόρια και μουσεία έως αεροδρόμια. Σε συνεργασία με την UNESCO, το βραβείο έχει ως στόχο να τιμήσει έργα με αρχιτεκτονική αριστεία μέσω της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της καλής ενσωμάτωσης στο περιβάλλον τους.

7 θαυμάσιοι νικητές

Ποιοι είναι λοιπόν οι φετινοί νικητές; Επιλέγοντας ανάμεσα σε χιλιάδες σταθμούς σε όλο τον κόσμο, η τελετή Prix Versailles World Ceremony βράβευσε την ομορφιά και τον σχεδιασμό, με μια εμφανή τάση προς τη μοντέρνα αισθητική. Το Euronews παρουσιάζει τους κορυφαίους:

Σταθμός Gadigal, Σίδνεϊ, Αυστραλία

Ξεκινάμε με μια υπόγεια στάση στον σταθμό Gadigal στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το πρώτο μετρό της πόλης. Εντυπωσιάζει αμέσως με ένα τεράστιο έργο τέχνης ακριβώς στην είσοδο, ένα ζωντανό μωσαϊκό από πλακάκια εμπνευσμένο από τις πρώτες σιδηροδρομικές σήραγγες.

Διαθέτει επίσης μια σειρά από μοντέρνα, φουτουριστικά φώτα που καλύπτουν τον τοίχο. Το όνομα Gadigal είναι το ίδιο με το όνομα των Αβορίγινων που είχαν αρχικά, οπότε ο σταθμός έχει ως στόχο να τιμήσει και την ιστορία της πόλης. Ο σταθμός σχεδιάστηκε από την Foster + Partners σε συνεργασία με την Cox Architecture.

Σταθμός Baiyun, Γκουάνγκτζου, Κίνα

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κάτω από την πολυσύχναστη επιχειρηματική περιοχή, οι σχεδιαστές της Nikken Sekkei μετέτρεψαν τον χώρο σε ένα φωτεινό, διασυνδεδεμένο κέντρο καταστημάτων και γραφείων. Υπάρχει ένας κυκλικός διάδρομος με πράσινο, που δημιουργεί την αίσθηση ενός τρισδιάστατου πάρκου.



Ένας πολυώροφος, κυκλικός πεζόδρομος συνδέει τις σιδηροδρομικές αποβάθρες με τους γύρω εμπορικούς χώρους, αλλά πάνω από όλα, είναι συνυφασμένος με κήπους για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο αστικό πάρκο που «ποτίζει» και ενώνει την τοπική κοινότητα.

Σταθμός KAFD, Ριάντ, Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εξασφάλισε όχι μία, αλλά δύο θέσεις στη φετινή λίστα. Η πρώτη είναι ο σταθμός KAFD, σχεδιασμένος από το θρυλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid Architects, ο οποίος συνδυάζει φουτουριστικό σχεδιασμό με μορφές εμπνευσμένες από τη φύση.

Από αισθητική άποψη, διαθέτει μια κυματοειδή οροφή που παραπέμπει στις αμμοθίνες της ερήμου. Από πρακτική άποψη, λειτουργεί ως βασικός κόμβος στο μακρύτερο σύστημα αυτόματης οδήγησης στον κόσμο, καθιστώντας τον ένα φουτουριστικό έργο σε πλήρη ισχύ.

Ο δεύτερος σταθμός που περιελήφθη στη λίστα είναι ο σταθμός Qasr Al Hokm. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta σχεδίασε ένα ανεστραμμένο κωνικό στέγαστρο που λειτουργεί σαν περισκόπιο, αντανακλώντας την κίνηση της πόλης και το φως στον σταθμό από κάτω. Στο εσωτερικό, ο χώρος είναι επενδυμένος με πλίθινους τούβλους, σε αναφορά στις τοπικές αρχιτεκτονικές παραδόσεις των Νατζντί, και περιλαμβάνει έναν πλούσιο υπόγειο κήπο.



Σταθμός Mons, Βέλγιο

Όπως συνηθίζει ο αρχιτέκτονας, Santiago Calatrava, το κτίριο είναι επιβλητικό, με μια λευκή ατσάλινη στοά που μοιάζει λίγο με καθεδρικό ναό. Συνδέει το ιστορικό κέντρο με τις αναπτυσσόμενες σύγχρονες συνοικίες με ένα μονοπάτι 165 μέτρων.

Σταθμός Saint-Denis-Pleyel

Δύο σταθμοί στη Γαλλία συμπληρώνουν τη λίστα. Ο σταθμός Saint-Denis-Pleyel σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Kengo Kuma & Associates και διαθέτει έναν μοναδικό, φωτεινό χώρο ύψους 35 μέτρων, με ξύλινες επιφάνειες που έρχονται σε αντίθεση με το βιομηχανικό πρότυπο του χάλυβα και του σκυροδέματος.

Χτισμένος για να γεφυρώσει τρεις διαφορετικές γειτονιές που χωρίζονται από σιδηροδρομικές γραμμές, ο σταθμός προορίζεται να λειτουργήσει ως κοινωνικός σύνδεσμος και σύντομα θα αποκτήσει μια σειρά από αγάλματα εμπνευσμένα από την Παλαιολιθική Εποχή, ώστε το έργο να ενταχθεί σε ένα «πολυσχιδές συνεχές».

Σταθμός Villejuif-Gustave Roussy, Παρίσι, Γαλλία

Τέλος, υπάρχει ο σταθμός Villejuif-Gustave Roussy, σχεδιασμένος από τον Dominique Perrault. Αυτός ο σταθμός παίζει με τις αντανακλάσεις και το φως, χρησιμοποιώντας μεταλλικά φινιρίσματα διαφόρων υφών για να μαγέψει τους επιβάτες στο τεράστιο κυλινδρικό αίθριό του. Πώς; Μέσω μιας γυάλινης οροφής πλάτους 70 μέτρων, που επιτρέπει στον αέρα και το φως της ημέρας να εισχωρούν κατευθείαν στις αποβάθρες, 50 μέτρα κάτω από το έδαφος.

