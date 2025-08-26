Το Όριεντ Εξπρές επιστρέφει υπερπολυτελές και σύγχρονο - Πόσο κοστίζει το «μαγικό» ταξίδι

Ποιος δεν έχει φανταστεί ένα ταξίδι με το θρυλικό τρένο που «όργωνε» κάποτε την Ευρώπη, γεμάτο πολυτέλεια και μυστήριο, μεταφέροντας τους -εύπορους συνήθως- επιβάτες του από τις μητροπόλεις της δυτικής Ευρώπης στην άγνωστη τότε Ανατολή;

Ίσως είναι το πιο διάσημο τρένο στην ιστορία, κατέχοντας μία σημαντική θέση στην pop culture χάρη βέβαια στο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» και στις τόσες κινηματογραφικές -και άλλες- μεταφορές του.

Μία σύγχρονη εκδοχή του Όριεντ Εξπρές κυκλοφορεί και σήμερα στις σιδηροδρομικές γραμμές της Ευρώπης, σε μια ιδιαίτερη και υπερπολυτελή μορφή όμως το συναντάμε στην Ιταλία.

Το τρένο αυτό με κλινάμαξες λέγεται «La Dolce Vita Orient Express» και πραγματοποιεί μια διαδρομή από την Σικελία μέχρι τη Ρώμη.

Τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο με στόχο να αναβιώσει την αίγλη του θρυλικού διηπειρωτικού τρένου.

Σύμφωνα με τον Guardian, πίσω από τη δημιουργία του υπάρχει η ρομαντικοποιημένη έννοια της dolce vita ή αλλιώς της «γλυκιάς ζωής» της Ιταλίας, ενώ ικανοποιεί την ζήτηση για αργά πολυτελή ταξίδια με τρένο, η οποία έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Αποτελούμενο από ανακαινισμένα βαγόνια που παλαιότερα λειτουργούσαν στον ιταλικό σιδηρόδρομο τη δεκαετία του 1960, το τρένο έχει περάσει τους τελευταίους μήνες μεταφέροντας επιβάτες σε διάφορα ταξίδια: μέσα από την γεμάτη αμπέλια περιοχή της Τοσκάνης, στη Βενετία και κατά μήκος των ακτών της Λιγουρίας. Όλα τα ταξίδια έχουν γίνει sold out.

Τώρα το τρένο «μετακόμισε» νότια, ξεκινώντας από το Παλέρμο της Σικελίας για να φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα.

Μια εμπειρία πολυτέλειας στην ιταλική εξοχή

«Η αγορά υπερ-υψηλών προδιαγραφών οχημάτων αυξάνεται συνεχώς και η ζήτηση για σιδηροδρομικές εμπειρίες αναπτύσσεται σημαντικά», δήλωσε ο Dario Minutella, αναλυτής στην εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Kearney. «Αλλά δεν είναι μόνο προνόμιο εκατομμυριούχων ή δισεκατομμυριούχων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τον χρόνο και τους πόρους που αναζητούν μια εμπειρία, και η Ιταλία, με τη μεγάλη ακτογραμμή της και τα όμορφα τοπία πέρα από τις μεγάλες πόλεις, προσφέρει το τέλειο πακέτο».

«Το 1883, το Όριεντ Εξπρές έγινε ο πρώτος τρόπος για να ταξιδέψει κανείς αργά, με πολυτέλεια», δήλωσε ο ο Stefano Sgambellone, διευθυντής τρένων του Dolce Vita, μιλώντας στον Guardian.

Ο ίδιος εργάστηκε για χρόνια για την Venice Simplon-Orient-Express (VSOE), μια πολυτελή σιδηροδρομική υπηρεσία που πραγματοποιούσε ευρωπαϊκές διαδρομές. «Σήμερα, τα αργά ταξίδια είναι ακόμη πιο δημοφιλή από ό,τι ήταν τότε», τόνισε.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν το Dolce Vita όχι μόνο για το ίδιο το τρένο, το οποίο είναι όμορφο, αλλά επειδή είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψετε την Ιταλία», δήλωσε ο Sgambellone.

Το προφίλ του Dolce Vita Orient Express

Το ιταλικό Όριεντ Εξπρές έχει σχεδιαστεί από το Dimorestudio (εσωτερικά) και τον αρχιτέκτονα Hugo Toro (ο χώρος αναμονής στη Ρώμη).

Αποτελείται από 12 βαγόνια και μπορεί να να φιλοξενήσει 62 επιβάτες σε 31 καμπίνες: 18 σουίτες, 12 deluxe καμπίνες και μία signature «La Dolce Vita Suite».

Οι διαδρομές κινούνται γύρω από 8 «θεματικά» ταξίδια. Ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές είναι το Ρώμη – Βενετία - Πορτοφίνο, τα αμπέλια της Τοσκάνης, η Σικελία, η Matera, το Truffle Route.

Τη γαστρονομική εμπειρία μέσα στο τρένο επιμελείται ο διάσημος σεφ Heinz Beck, ιδιοκτήτης του βραβευμένου με τρία αστέρια Michelin εστιατορίου «La Pergola» στη Ρώμη.

Το τρένο διαθέτει εστιατόριο, lounge-bar με ζωντανή μουσική, κοκτέιλ, αλλά και επιλογές τοπικών κρασιών.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το εγχείρημα

Η πρωτοβουλία Dolce Vita, με σχέδια για έναν στόλο έξι τρένων, είναι μια συνεργασία μεταξύ της «Orient Express», του θρυλικού brand που ανήκει εν μέρει στον γαλλικό όμιλο φιλοξενίας Accor. Η Arsenale, μια ιταλική εταιρεία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων συμμετέχει επίσης στο σχήμα, όπως και το τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατικών σιδηροδρόμων της Ιταλίας, Ferrovie dello Stato Italiane.

Τα δρομολόγια διαρκούν από μία έως τρεις διανυκτερεύσεις μέσα στο τρένο και όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό, δεν είναι καθόλου φτηνά. Ξεκινούν από 3.060 ευρώ το άτομο για ένα διήμερο ταξίδι με μία διανυκτέρευση στην «καρδιά» της οινοπαραγωγικής περιοχής της Τοσκάνης, ενώ «πηγαίνει» στο υπερδιπλάσιο ποσό για τριήμερα ταξίδια με δύο διανυκτερεύσεις.

Βέβαια, υπάρχουν και πιο φτηνές επιλογές. Στο πλαίσιο του σχεδίου για την αναβίωση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών στην Ιταλία ξεκίνησε ένα δίκτυο ιστορικών διαδρομών με τον τίτλο «Timeless Tracks». Αυτές προσφέρουν ταξίδια στις λιγότερο επισκέψιμες περιοχές της Ιταλίας, όπως τα υψίπεδα και τα κρυμμένα χωριά του Abruzzo ή τα βουνά της Friuli-Venezia Giulia, διαδρομές που προωθούν παράλληλα τον βιώσιμο τουρισμό. Τα εισιτήρια για αυτά τα μικρότερα ταξίδια ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ.