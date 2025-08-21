Ευρώπη: Έως και 26 φορές πιο ακριβά τα ταξίδια με τρένο απ' ότι με αεροπλάνο

Έως και 26 φορές πιο ακριβά είναι τα ταξίδια με τρένο κατά μήκος της Ευρώπης απ’ ότι με αεροπλάνο.

Αυτό έδειξε η ανάλυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Greenpeace Europe. Συγκεκριμένα, η Greenpeace ανέλυσε 109 διασυνοριακά ταξίδια και 33 ταξίδια μέσα στην ίδια χώρα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το δρομολόγιο με τρένο ήταν «λογικά» εφικτό, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε κατά διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα, το ταξίδι με το τρένο ήταν πιο ακριβό από το ταξίδι με αεροπλάνο στο 54% των περιπτώσεων που εξέτασε η ΜΚΟ. Χαρακτηριστικά, επικαλείται το ακραίο παράδειγμα μιας διαδρομής από τη Βαρκελώνη στο Λονδίνο, για την οποία είχε γίνει κράτηση πριν από έναν μήνα: 389 ευρώ για το τρένο έναντι 14,99 ευρώ για το αεροσκάφος.

«Είναι σαφές πως οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να πάρουν το αεροπλάνο για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, ακόμα κι όταν υπάρχει μια προσιτή σιδηροδρομική σύνδεση», επισημαίνει η περιβαλλοντική ΜΚΟ.

Η φθηνή εναλλακτική των νυχτερινών τρένων

Η Γαλλία είναι η χώρα όπου τα διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια είναι ακριβότερα σε σύγκριση με τις πτήσεις, όπου «το 95% όλων των δρομολογίων ήταν ακριβότερο τουλάχιστον 6 στις 9 ημέρες», σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Τα νυχτερινά τρένα συνιστούν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, «την καλύτερη επιλογή για τις διαδρομές μεγάλης απόστασης που σέβονται το κλίμα», ακόμα κι αν είναι «σε γενικές γραμμές ακριβότερες» από τις πτήσεις χαμηλού κόστους.

Η Greenpeace ελπίζει οι σιδηροδρομικές μεταφορές να γίνουν «συστηματικά φθηνότερες σε όλες τις διαδρομές κατά μήκος της Ευρώπης» και καταγγέλλει το γεγονός ότι η κηροζίνη δεν φορολογείται, την ώρα που «οι σιδηροδρομικές εταιρείες υπόκεινται σε φόρους για την ενέργεια, σε ΦΠΑ και σε υψηλά τέλη πρόσβασης σε πολλές χώρες».

Αντιθέτως, σε εθνική κλίμακα, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις είναι λιγότερο ακριβές από εκείνες με το αεροπλάνο για ένα «70% εξ αυτών», σύμφωνα με την Greenpeace Europe.

Το τρένο είναι ένα από τα μέσα μεταφοράς με τις λιγότερες εκπομπές CO2 ανά επιβάτη-χιλιόμετρο, σε αντίθεση με το αεροπλάνο που είναι πιο ρυπογόνο.