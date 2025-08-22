Νέα τουριστική στρατηγική της Ταϊλάνδης: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια για πτήσεις εσωτερικού

Έχετε δει τις λευκές αμμουδιές, τις πλούσιες ζούγκλες και τις πολυσύχναστες λαϊκές αγορές της Ταϊλάνδης; Αν ναι, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να κλείσετε τις επόμενες διακοπές σας.

Η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να προσφέρει δωρεάν πτήσεις εσωτερικού σε 200.000 διεθνείς επισκέπτες τους επόμενους τρεις μήνες.

Η εκστρατεία, με τίτλο «Αγοράστε διεθνή εισιτήρια, κερδίστε δωρεάν πτήσεις εσωτερικού στην Ταϊλάνδη», θα επιτρέπει στους επιλέξιμους ξένους τουρίστες να διεκδικήσουν μια δωρεάν πτήση μετ' επιστροφής εντός της χώρας όταν κάνουν κράτηση για διεθνείς πτήσεις απευθείας μέσω αεροπορικών εταιρειών.

Με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού της χώρας, το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, εφόσον λάβει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου. Η κυβέρνηση θα επιδοτήσει έως 1.750 THB (40 €) για ένα εισιτήριο απλής μετάβασης ή 3.500 THB (80 €) για ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής. Κάθε εισιτήριο θα περιλαμβάνει επίσης 20 κιλά παραδοτέας αποσκευής.

Γιατί η Ταϊλάνδη θέλει να προσφέρει δωρεάν πτήσεις;

Ο στόχος είναι να ωθήσει τους ταξιδιώτες να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά δημοφιλή προορισμούς όπως η Μπανγκόκ, το Πουκέτ και το Τσιάνγκ Μάι και να επισκεφθούν λιγότερο γνωστές επαρχίες που είναι πλούσιες σε ναούς, συναρπαστικές γαστρονομικές παραδόσεις και λιγότερο επισκέψιμες παραλίες και νησιά.

Έξι αεροπορικές εταιρείες – Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air και Thai Vietjet – έχουν ήδη συμμετάσχει στην πρωτοβουλία.

Οι αρχές ελπίζουν ότι η προωθητική ενέργεια θα αποφέρει έσοδα περίπου 8,8 δισεκατομμυρίων μπατ (200 εκατομμύρια ευρώ) από έναν προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων μπατ (16 εκατομμύρια ευρώ).

Υπάρχουν όμως και κάποιες προϋποθέσεις. Δικαιούνται μόνο όσοι φτάνουν με αεροπλάνο (εξαιρούνται οι επισκέπτες που φτάνουν με λεωφορείο ή πλοίο) και δεν θα ληφθούν υπόψη οι κρατήσεις που έχουν γίνει πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Τα προβλήματα του τουρισμού στην Ταϊλάνδη συνεχίζονται

Οι δωρεάν πτήσεις είναι η τελευταία προσπάθεια αναβίωσης ενός κλάδου που αποτελεί τον οικονομικό κινητήρα της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Το 2019, σχεδόν 40 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες συνέρρευσαν στην Ταϊλάνδη για να χαλαρώσουν σε τροπικές παραλίες, να απολαύσουν αρωματικά κάρυ ή να βυθιστούν στην παγκόσμιας κλάσης νυχτερινή ζωή της Μπανγκόκ.

Αυτό το ρεκόρ δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί. Η Ταϊλάνδη έθεσε ως στόχο τα 39 εκατομμύρια αφίξεις το 2025, αλλά φαίνεται ότι δεν θα τον επιτύχει. Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης μείωσε πρόσφατα τις προβλέψεις της σε 33 εκατομμύρια επισκέπτες, από 37,5 εκατομμύρια νωρίτερα φέτος. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 20,8 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, μια μείωση 7% σε σχέση με πέρυσι.

Μέρος του προβλήματος είναι η αντίληψη. Τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στην Μπανγκόκ έχουν γίνει πρωτοσέλιδα, ενώ η σύγκρουση στα σύνορα με την Καμπότζη τον περασμένο μήνα έπληξε περαιτέρω την εικόνα της Ταϊλάνδης ως ασφαλούς και ανέμελου προορισμού.

Εν τω μεταξύ, η Τουριστική Αρχή της Ταϊλάνδης αγωνίζεται να συμβιβάσει τη ρητορική της για «ποιότητα αντί για ποσότητα» με τους φιλόδοξους προηγούμενους στόχους, όπως 68,5 εκατομμύρια αφίξεις έως το 2028.

Καζίνο, προγράμματα βίζας και αναβολή τελών με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών

Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει και άλλα μέτρα για να προσελκύσει επισκέπτες, όπως η αναβολή των τελών εισόδου, η άρση των περιορισμών βίζας για τους Κινέζους τουρίστες – την μεγαλύτερη αγορά της Ταϊλάνδης – και η δημιουργία βίζας για ψηφιακούς νομάδες με στόχο την προσέλκυση τηλεργαζομένων. Έχει ακόμη προτείνει την κατασκευή καζίνο.

Το πρόγραμμα δωρεάν πτήσεων είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή κίνηση μέχρι στιγμής. Ωστόσο, προς το παρόν, οι υποψήφιοι επισκέπτες ίσως θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να εγκριθεί το σχέδιο από το υπουργικό συμβούλιο πριν κλείσουν τις διακοπές τους στην Ταϊλάνδη.