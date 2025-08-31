Τα 3 αξέχαστα ταξίδια για «solo travellers» - Από Μέση Ανατολή μέχρι το Μεξικό

Ο όρος «solo travelling» (σ.σ. ταξιδεύοντας μόνος) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στις τάξεις των νέων και όχι μόνο ταξιδιωτών αφού πλέον αρκετοί περιπετειώδης άνθρωποι επιλέγουν να εξερευνήσουν διάφορες απόμακρες περιοχές χωρίς την συνοδεία παρέας.

Πολλούς η ιδέα τους φοβίζει καθώς η απόφαση του να ταξιδέψεις μόνο σου σε έναν άγνωστο τόπο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Ωστόσο, μια ταξιδιώτισσα αποκάλυψε κάποια από τα πιο όμορφα μέρη που έχει επισκεφτεί και τα οποία την άφησαν με ανοιχτό το... στόμα δίνοντας ιδέες σε όσους είναι περισσότερο σκεπτικοί στην σκέψη να επιχειρήσουν το μοναχικό ταξίδι.

Η Σάρα, γνωστή ως @vivjewelry στα social media, επέλεξε να παρατήσει τη δουλειά της και να μοιράζεται πλέον τις περιπέτειές της ζωή της σε όλο τον κόσμο, με τους ακόλουθούς της. Σε ένα από τα βίντεο της, περιγράφει μερικά από τα καλύτερα μέρη που έχει επισκεφτεί ως «solo traveller», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail.

Σαν Χοσέ ντελ Πασίφικο, Μεξικό

Ξεκινώντας αναφέρει πως κανένας από τους αγαπημένους της προορισμούς δεν είναι στην Ευρώπη με τη Σάρα να έχει σε μια σειρά από περιοχές από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Μεξικό.

«Παράτησα τη δουλειά μου, ξεφορτώθηκα όλα όσα είχα και τώρα όλη μου η ζωή βρίσκεται σε δύο σακίδια», λέει η Σάρα και ξεκινά να αναφέρει τα μέρη που λάτρεψε: «Το πρώτο ταξίδι που μου άφησε άφωνη είναι μια μικρή πόλη στα βουνά του Μεξικού που ονομάζεται Σαν Χοσέ ντελ Πασίφικο».

Η ταξιδιώτισσα περιγράφει πώς είναι «η πιο ιδιότροπη» και «μαγική» πόλη που μπορείτε να φανταστείτε.

«Αυτή η μικρή πόλη είναι κρυμμένη στα βουνά, τόσο πολύχρωμη, γεμάτη με έργα τέχνης και τοιχογραφίες. Ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα μου μέρη στο Μεξικό», προσθέτει.

Ιορδανία: Από την πόλη Αμμάν μέχρι τη Νεκρά Θάλασσα

Η Ιορδανία ήταν το επόμενο ταξίδι στη λίστα της Σάρα, όπου εξερεύνησε μερικές διαφορετικές πόλεις κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί. Όταν επισκέφτηκε τη χώρα της Μέσης Ανατολής, «δεν είχε ιδέα τι να περιμένει» εξηγεί και συνεχίζει: «Από τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και το φαγητό, και μετά όλα τα πράγματα που μπορείς να δεις στην Ιορδανία. Με εντυπωσίασε», λέει η Σάρα με ενθουσιασμό.

Θυμάται: «Την εβδομάδα που ήμουν εκεί, είδα την πόλη του Αμμάν, και μετά πήγα επίσης στην έρημο Wadi Rum για δύο νύχτες. Προφανώς πήγα στην Πέτρα, κάτι που είναι από μόνο του τρελό, μετά πήγαμε στην Άκαμπα όπου κολυμπήσαμε στην Ερυθρά Θάλασσα, και μετά, στο δρόμο της επιστροφής, περνάς από τη Νεκρά Θάλασσα και μπορείς να κολυμπήσεις σε αυτήν, να επιπλέεις και να νιώθεις σαν μωρό».

Ταμράχτ, Μαρόκο

Τελευταίος προορισμός στη λίστα της Σάρα είναι το Ταμράχτ του Μαρόκου, το οποίο επισκέφθηκε «από ιδιοτροπία» αφού της το σύστησε κάποιος στο Μεξικό.

«Παιδιά, θέλω να ζήσω εδώ. Έχει παραλία, καλό φαγητό, σέρφινγκ, πατινάζ, καλούς ανθρώπους», λέει και προσθέτει: «Νιώθω τόσο ωραία ενέργεια εδώ και δεν είμαι καν στην περίοδο που έχει πολύ κόσμο».

Συνέχισε λέγοντας ότι η περιοχή ένιωθε σαν να γινόταν το «μέρος άνεσής» της και παραδέχεται: «Θα λυπηθώ πολύ όταν χρειαστεί να φύγω, αλλά θα επιστρέψω».