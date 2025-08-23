Η βυθισμένη πόλη που κρύβει το μυστικό των μαύρων τριαντάφυλλων

Στο νότιο άκρο της Τουρκίας, η πόλη Χαφλέτι μοιάζει να βγήκε από παραμύθι. Κάθε άνοιξη γεμίζει από ταξιδιώτες που έρχονται να δουν από κοντά το περίφημο kara gül – το μυστηριώδες «μαύρο τριαντάφυλλο».

Ένα λουλούδι με μυστήριο

Στην πλήρη άνθισή του το άνθος αποκτά βαθύ, σκούρο κόκκινο χρώμα, ενώ τα μπουμπούκια του μοιάζουν σχεδόν μαύρα. Η σπανιότητά του το έχει μετατρέψει σε σύμβολο της περιοχής και σε λουλούδι σχεδόν μυθικό.

Διαβάστε για την πόλη Χαφλέτι και τη μοναδικότητα των μαύρων τριαντάφυλλων.