Τουρκία: Χιλιάδες κολυμβητές διασχίζουν ηπείρους στον ετήσιο αγώνα του Βοσπόρου

Περισσότεροι από 2.800 κολυμβητές από 81 χώρες συμμετείχαν την Κυριακή στον 37ο Διασυνοριακό Αγώνα Κολύμβησης του Βοσπόρου, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 6,5 χιλιομέτρων που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της εμβληματικής θαλάσσιας οδού της Κωνσταντινούπολης.

Ο ετήσιος αγώνας, που διοργανώνεται από την Τουρκική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (TMOK) με την υποστήριξη της διοίκησης της Κωνσταντινούπολης, του μητροπολιτικού δήμου, 26 δημόσιων ιδρυμάτων και αρκετών μη κυβερνητικών οργανώσεων, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία γεγονότα ανοιχτής θάλασσας στον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με πλοίο στο σημείο εκκίνησης στην Κανλίτσα, στην ασιατική πλευρά, πριν βουτήξουν στον Βόσπορο.

Οι κολυμβητές αντιμετώπισαν τα μεταβαλλόμενα ρεύματα και τα ταραγμένα νερά και έφτασαν στην γραμμή του τερματισμού στο πάρκο Kuruçeşme Cemil Topuzlu στην ευρωπαϊκή ακτή, όπου απονεμήθηκαν τα βραβεία σε τελετή μετά τον αγώνα.

Στον αγώνα των ανδρών, ο Doğukan Ulaç κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 56 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Η Su İnal κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, τερματίζοντας σε 58 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα.

Ο πιο διάσημος αγώνας ανοιχτής θάλασσας

Αυτό που ξεκίνησε το 1989 με μόλις 68 κολυμβητές θεωρείται σήμερα ο πιο διάσημος αγώνας ανοιχτής θάλασσας στον κόσμο.

Η διοργάνωση ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Διοργάνωση Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας της Χρονιάς» από την Παγκόσμια Ένωση Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας (WOWSA) το 2016 και συμπεριλήφθηκε στη λίστα των «100 Καλύτερων Αγώνων Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας στον Κόσμο» το 2019.

Για πολλούς συμμετέχοντες, η γοητεία δεν έγκειται μόνο στον αγώνα, αλλά και στη σπάνια ευκαιρία να κολυμπήσουν ανάμεσα σε δύο ηπείρους.

Ο Erhan Turan, ο οποίος επέστρεψε στην εκδήλωση μετά τη συμμετοχή του με τον γιο του το 2010, περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως ανταγωνιστική και αξέχαστη. «Θα συμμετάσχω και εγώ στον αγώνα. Ο αγώνας θα είναι καλός. Ο καιρός είναι υπέροχος. Θα συνδέσουμε δύο ηπείρους με μια όμορφη θάλασσα», είπε. «Συμμετείχα με τον γιο μου το 2010. Τερμάτισα 5ος στην κατηγορία μου εκείνη τη χρονιά. Προκριθήκαμε μετά τους προκριματικούς. Θα κολυμπήσουμε με θέα την Ασία και την Ευρώπη. Ήρθα εδώ με τη σύζυγό μου».

Για άλλους, ο αγώνας έχει να κάνει τόσο με την εμπειρία όσο και με τον χρόνο τερματισμού. «Αυτή θα είναι η πέμπτη χρονιά που συμμετέχω στον αγώνα», είπε η Yağmur Hüner, η οποία συμμετείχε με την οικογένειά της.

«Πέρυσι έκανα ένα διάλειμμα, αλλά φέτος συνεχίζω. Συμμετείχα για την αδρεναλίνη. Κάθε χρόνο είναι πολύ διασκεδαστικό. Το να βλέπεις τον Βόσπορο από το νερό είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη αίσθηση».