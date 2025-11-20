«Ρέον Φως–Γένεσις»: Η μαγεία της φωτογραφίας του Νίκου Κασέρη φωτίζει το Σισμανόγλειο Μέγαρο

Τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Ρέον Φως–Γένεσις» του Νίκου Κασέρη πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Καλωσορίζοντας το πολυπληθές κοινό και εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, αναφέρθηκε στη μισό αιώνα διαδρομή του Κασέρη στη φωτογραφία και στην επίσημη αναγνώριση της προσφοράς του από την Ακαδημία Αθηνών το 1996.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον διαχρονικό ρόλο του ιστορικού Σισμανόγλειου ως σημείου συνάντησης πολιτών ανεξαρτήτως καταγωγής και πεποιθήσεων.

Ο κ. Κούτρας δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία του εμβληματικού Σισμανόγλειου Μεγάρου, το οποίο ως επίσημη κατοικία του εκάστοτε Γενικού Προξένου στην καρδιά της Πόλης, αποτελεί χώρο συνάντησης για όλους τους πολίτες της Κωνσταντινούπολης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα «Ρέον Φως»

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μίλησε για τη γέννηση της ιδέας «Ρέον Φως» το 2015, Έτος Φωτός του ΟΗΕ, ως αντίδραση σε μια χρονιά έντονης περιβαλλοντικής κρίσης.

Παρουσίασε επίσης τη νέα ενότητα «Γένεσις», αφιερωμένη στη δημιουργία και αναγέννηση του τόπου μέσα από την αλληλεπίδραση φωτός και νερού, εκφράζοντας την αγωνία του για την κλιματική αλλαγή, ιδίως μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Όπως τόνισε, το 2025, με τη σπάνια συγκυρία των δεκατριών πανσελήνων και τη διεθνή αστάθεια, αποτελεί για τον ίδιο αφορμή καλλιτεχνικής και κοινωνικής αφύπνισης, ώστε η χρονιά να κλείσει ως έτος φωτός, ειρήνης και προστασίας του πλανήτη.

Μία εκδήλωση γεμάτη αρμονία σε εικόνα και ήχο

Η βραδιά πλαισιώθηκε από ένα μοναδικό μουσικό ρεσιτάλ των Δημήτρη Τηλιακού (βαρύτονος) και Δημήτρη Γιάκα (πιάνο), που παρουσίασαν έργα των Γιάννη Κωνσταντινίδη, Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, δημιουργώντας έναν αρμονικό διάλογο εικόνας και ήχου.

Ο Κασέρης ευχαρίστησε επίσης τον Σωκράτη Σινόπουλο για το έργο «Red Thread», εμπνευσμένο από το «Ρέον Φως», καθώς και τον Νίκο Διονυσόπουλο για το ηχοτοπίο που συνοδεύει τη νέα ενότητα.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Θεόδωρος Καραογλου, Μαρία Αντωνίου, Άγγελος Συρίγος, οι οποίοι βρέθηκαν στην Πόλη για να συμμετάσχουν στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας στο κοινό της Κωνσταντινούπολης την ευκαιρία να γνωρίσει έναν βαθιά στοχαστικό διάλογο φωτός και νερού, που χαρακτηρίζει τη φωτογραφική ματιά του καλλιτέχνη.

Χορηγοί της έκθεσης είναι το In Camera Art Boutique Hotel, οι Kasseris publications και η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς.