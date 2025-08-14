Instagram: Τα νησιά – πρωταγωνιστές στο ηλιοβασίλεμα - Στην κορυφή τρία ελληνικά «διαμάντια»
Ο ήλιος βουτάει στη θάλασσα, ο ουρανός γεμίζει χρώματα κι όλος ο κόσμος… ανεβάζει stories. Μια νέα viral ανάλυση αποκάλυψε τα ευρωπαϊκά νησιά που κάνουν τους ταξιδιώτες να «τρελαίνονται» με το ηλιοβασίλεμα.
Ο ήλιος δύει, τα χρώματα του ουρανού παίρνουν φωτιά και… το Instagram γεμίζει μαγεία. Μια νέα ανάλυση του εξειδικευμένου στον τουρισμό ευεξίας και υγείας οργανισμού Fit Reisen αποκαλύπτει ποια ευρωπαϊκά νησιά κάνουν τους ταξιδιώτες να σηκώνουν το κινητό και να απαθανατίζουν το ηλιοβασίλεμα.
Η έρευνα «σάρωσε» 431 νησιά και μέτρησε πόσες φορές εμφανίζονται τα hashtags #sunset και #sundown, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια φωτογραφίες. Η μεγάλη νικήτρια; Η Ίμπιζα, με εντυπωσιακές 1.220.700 αναρτήσεις. Στη δεύτερη θέση η Σικελία και στην τρίτη η Μαγιόρκα. Όμως η Ελλάδα… δεν έμεινε πίσω. Η Σαντορίνη κατέκτησε την 4η θέση, η Μύκονος την 5η και η Κρήτη την 6η, αποδεικνύοντας ότι τα ελληνικά ηλιοβασιλέματα συνεχίζουν να μαγνητίζουν τον κόσμο.
Top 10 νησιών με τα περισσότερα «sunset posts» στο Instagram:
- Ίμπιζα – 1.220.700 αναρτήσεις
- Σικελία – 1.135.640
- Μαγιόρκα – 1.049.000
- Σαντορίνη – 1.033.940
- Μύκονος – 777.370
- Κρήτη – 663.490
- Σένια (Νορβηγία) – 517.520
- Μαδέρα – 393.270
- Γκραν Κανάρια – 215.360
- Κάπρι – 205.160
Στις επόμενες θέσεις συναντάμε κι άλλα ελληνικά νησιά που λάμπουν στο Instagram:
- 14η Ζάκυνθος – 93.170 αναρτήσεις
- 15η Πάρος – 84.693
- 16η Κως – 82.580
- 19η Ίος – 74.900
- 28η Κεφαλονιά – 46.405
- 40ή Ύδρα – 25.494
- 42η Τήνος – 24.472
- 46η Κέρκυρα, 47η Σύρος, 48η Σκιάθος, 51η Σάμος, 52η Αντίπαρος, 55η Σίφνος, 60ή Σκόπελος και πολλά ακόμη…
Το συμπέρασμα; Στην εποχή του Instagram, η δύναμη μιας εικόνας μπορεί να εκτοξεύσει την τουριστική φήμη ενός προορισμού. Κι αν κρίνουμε από τα hashtags, η Ελλάδα παραμένει… βασίλισσα του ηλιοβασιλέματος.