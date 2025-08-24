Γιατί γεμίζουμε τη βαλίτσα με υπερβολικά πολλά εσώρουχα – Η απάντηση ενός ειδικού στα ταξίδια

Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν ετοιμάζουμε βαλίτσα είναι να τη γεμίζουμε υπερβολικά, ειδικά με εσώρουχα. Πολλοί ταξιδιώτες παραδέχονται ότι παίρνουν μαζί τους πολύ περισσότερα από όσα τελικά χρειάζονται, μια συνήθεια που έγινε viral σε πρόσφατη ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας πάνω από 157.000 likes.

Ο λόγος πίσω από αυτή τη συμπεριφορά είναι απλός: η ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Θέλουμε να έχουμε πάντα μια επιπλέον επιλογή σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο ή αλλάξουν τα σχέδιά μας. Όπως εξηγεί ειδικός στα ταξίδια, αυτή η τάση να «πακετάρουμε παραπάνω» από ό,τι χρειαζόμαστε, συνδέεται κυρίως με το αίσθημα ασφάλειας και τον έλεγχο που θέλουμε να έχουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Διαβάστε γιατί παίρνουμε πολλά εσώρουχα όταν ταξιδεύουμε σύμφωνα με travel expert.