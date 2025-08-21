Κάννες: «Λιχούδης» γλάρος άρπαξε φιλέτο 100 δολαρίων σε εστιατόριο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

«Αντιμέτωπο» με μία ενοχλητική και συνάμα τρυφερή εκδήλωση της φύσης, ήρθε ένα ζευγάρι στις Κάννες που γευμάτιζε σε εστιατόριο, όταν ένας γλάρος τους άρπαξε ένα φιλέτο 100 δολαρίων κυριολεκτικά μέσα από το πιάτο.

Η Youtuber Tunmise ανέβασε βίντεο στο Youtube με στιγμιότυπα από το ταξίδι που έκανε με τον σύντροφό της στον κοσμοπολίτικο προορισμό της Γαλλίας. Σε ένα από αυτά, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει το γεύμα του στο πολυτελές εστιατόριο La Guerite, στο οποίο σύμφωνα με το Trip Advisor το εύρος τιμών ανά άτομο ξεκινά από τα 50 ευρώ και φτάνει στα 150 ή και πιο πάνω.

Φαίνεται όμως ότι οι γλάροι της περιοχής δεν λογαριάζουν πολυτέλειες, καθώς ένα από τα συμπαθητικά πουλιά «βούτηξε» στο τραπέζι τους και άρπαξε από το πιάτο μπροστά τους ένα φιλέτο αξίας 100 δολαρίων, αφήνοντας το ζευγάρι με το στόμα ανοιχτό.

Το βίντεο με την αντίδρασή της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και μάλιστα προβλήθηκε ακόμη και σε αμερικανικά δελτία ειδήσεων.

Ο υπεύθυνος του εστιατορίου αντικατέστησε το «χαμένο» φιλέτο, με το ζευγάρι να συνεχίζει να απολαμβάνει το γεύμα του χωρίς άλλα απρόοπτα.