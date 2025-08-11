«Στην υγειά μας» - Κατσίκα πίνει μοχίτο σε παραλία στα Σύβοτα και την «πέφτει» σε τουρίστρια

«Live your myth in Greece» έλεγε κάποτε ένα σλόγκαν για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού κι όπως φαίνεται στην Ελλάδα μπορεί κάποιος όχι μόνο να ζήσει τον μύθο του, αλλά να ζήσει και τα πιο απίστευτα σκηνικά, που -αν μη τι άλλο- θα του προσφέρουν μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, με σουρεάλ καταστάσεις.

Δεν είναι άλλωστε και το πιο συνηθισμένο να απολαύσει κάποιος το μοχίτο του στην παραλία, παρέα με μια κατσίκα, η οποία μάλιστα θα κάνει και... τράκα από το ποτό του.

Το απίστευτο σκηνικό που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral συνέβη στην παραλία Μπέλα Βράκα, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Όπως αποκαλύπτει η βρετανική Daily Mail, την ώρα που μια τουρίστρια -αμέριμνη- απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, στην παρέα μπαίνει και μια διψασμένη κατσίκα, η οποία δεν διστάζει να βάλει τη μουσούδα της μέσα στο παγωμένο μοχίτο της γυναίκας. Μάλιστα, η κατσίκα κάνει και μια επίθεση... αγάπης στην τουρίστρια, καθώς με τη μουσούδα της της σπρώχνει το πρόσωπο.

Αν και η κίνηση της διψασμένης κατσίκας προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, στα σχόλια υπάρχουν κι εκείνοι που εκφράζουν την ανησυχία τους για το ζώο, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ αναμφίβολα δεν αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να ξεδιψάσει.

Στο ίδιο βίντεο, η κατσίκα εμφανίζεται να κάνει... επιδρομή και σε άλλους λουόμενους που βρίσκονται στην παραλία. Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει φαγητό, η πεινασμένη κατσίκα χώνει τη μουσούδα της στις σακούλες που έχουν μαζί τους οι λουόμενοι, πολλοί από τους οποίους δείχνουν να διασκεδάζουν με τις κινήσεις της, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι που δείχνουν φοβισμένοι, αλλά και άλλοι που προσπαθούν να την απομακρύνουν για την ασφάλεια όλων.