Αναστάτωση στην Κρήτη: Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε 10 λεπτά ανοιχτά του Λασιθίου
Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3 ρίχτερ, ο δεύτερος 3,9 ρίχτερ και ο τρίτος 3,8 ρίχτερ.
Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη αργά το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) όταν τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την περιοχή μέσα σε 10 λεπτά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3 ρίχτερ, ο δεύτερος 3.9 ρίχτερ και ο τρίτος 3.8 ρίχτερ με το εστιακό βάθος να μετριέται σε 9.2, 11.3 και 7.2 χιλιόμετρα αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα στοιχεία των σεισμικών δονήσεων:
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 06/02/2026 17:31:45.87
Μέγεθος : 3.0
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.8642
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.892
Εστιακό Βάθος [km] : 9.2
Τοποθεσία : 18 Χλμ. Α της Χρυσής Λασιθίου
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 06/02/2026 17:32:06.33
Μέγεθος : 3.9
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.9608
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.9007
Εστιακό Βάθος [km] : 11.3
Τοποθεσία : 16 Χλμ. ΑΝΑ της Ιεράπετρας
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 06/02/2026 17:41:35.44
Μέγεθος : 3.8
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.8203
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.9415
Εστιακό Βάθος [km] : 7.2
Τοποθεσία : 23 Χλμ. ΑΝΑ της Χρυσής Λασιθίου