Αναστάτωση στην Κρήτη: Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε 10 λεπτά ανοιχτά του Λασιθίου

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη αργά το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) όταν τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την περιοχή μέσα σε 10 λεπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3 ρίχτερ, ο δεύτερος 3.9 ρίχτερ και ο τρίτος 3.8 ρίχτερ με το εστιακό βάθος να μετριέται σε 9.2, 11.3 και 7.2 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα στοιχεία των σεισμικών δονήσεων:

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 06/02/2026 17:31:45.87

Μέγεθος : 3.0

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.8642

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.892

Εστιακό Βάθος [km] : 9.2

Τοποθεσία : 18 Χλμ. Α της Χρυσής Λασιθίου

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 06/02/2026 17:32:06.33

Μέγεθος : 3.9

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.9608

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.9007

Εστιακό Βάθος [km] : 11.3

Τοποθεσία : 16 Χλμ. ΑΝΑ της Ιεράπετρας

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 06/02/2026 17:41:35.44

Μέγεθος : 3.8

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.8203

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.9415

Εστιακό Βάθος [km] : 7.2

Τοποθεσία : 23 Χλμ. ΑΝΑ της Χρυσής Λασιθίου