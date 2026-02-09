Δήμαρχος στη Ρωσία ο ηθικός αυτουργός του εμπρησμού στην Κρήτη

Δήμαρχος στο Καζάν της Ρωσίας και για χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος Υπουργείου στο ομοσπονδιακό κράτος είναι ο 78χρονος Ρώσος, στον οποίο αποδίδεται ρόλος ηθικού αυτουργού, για τον εμπρησμό σε επιχείρηση επιπλοποιίας στις 19 Γενάρη στην Αλμυρίδα Χανιων. Όπως έγραψε χθες το cretalive, ο 78χρονος "στρατολόγησε" τρεις νεαρούς Έλληνες, έναν από τα Χανιά και δυο από τη Θεσσαλονίκη για τον εμπρησμό προκειμένου να στείλει "μήνυμα" στην 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύζυγο του.

Διαβάστε για την απίστευτη ιστορία που κρύβεται πίσω από τον εμπρησμό στην Κρήτη.