Πυκνώνει το μυστήριο με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: Ενεργός ο λογαριασμός του στα social media

Χωρίς τέλος είναι το θρίλερ με τον γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη. Φίλος του που βρίσκεται στη Σουηδία φέρεται να έλαβε μια ειδοποίηση στα social media από τον λογαριασμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στο MEGA: «Το Σάββατο έλαβα μια ειδοποίηση στο κινητό μου ότι ο Αλέξης άρχισε να χρησιμοποιεί τα threads. Παρά το σοκ μου, πρόλαβα να κάνω στιγμιότυπο οθόνης και σας έστειλα τη φωτογραφία. Μπαίνοντας στο προφίλ του, έδειχνε ότι ήταν ενεργός μόλις δέκα λεπτά πριν. Όλο αυτό με αναστάτωσε βαθιά. Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί; Για να σβήσει στοιχεία; Τι ακριβώς συμβαίνει; Γι’ αυτό και σας τα έστειλα αμέσως. Αν κάποιος χρησιμοποιεί το προφίλ του ή αν, απίστευτο όσο κι αν ακούγεται, είναι ο ίδιος, τότε μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως έχει πρόσβαση η αστυνομία; Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν μπορεί να διαπιστώσει τι συμβαίνει; Μετά από όλα αυτά, το μυαλό μου πηγαίνει όλο και περισσότερο στο κακό σενάριο. Ότι κάποιος του έχει κάνει κακό. Πού ακριβώς πήγε; Μήπως βάλανε εκεί το αυτοκίνητο σκοπίμως για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο;»

Και δεύτερο άτομο, συνάδελφός του αυτή τη φορά, επιβεβαίωσε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» πως έλαβε ειδοποίηση στο κινητό της, σύμφωνα με την οποία ο αγνοούμενος ενεργοποίησε την εφαρμογή threads.

«Μου ήρθε ειδοποίηση στο Instagram και στο Facebook, καθώς το Threads συνδέεται μέσω αυτών, ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί. Είναι σαν κάποιος να μπήκε στον λογαριασμό του και να το ενεργοποίησε. Το συζήτησα και με μία ακόμη φίλη μας, που ήμασταν και οι τρεις μαζί στο νοσοκομείο ως συνειδικευόμενοι. Παραξενεύτηκε κι εκείνη. Όταν δουλεύεις με κάποιον σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε χειρουργική ειδικότητα, δένεσαι. Γίνεσαι οικογένεια. Περάσαμε αμέτρητες ώρες μαζί. Αναρωτηθήκαμε με την άλλη κοπέλα μήπως κάποιος άνοιξε το κινητό του· αλλά και πάλι, πώς βρέθηκε κατευθείαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο.

Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, ιδιαίτερα αφότου έμαθα από την οικογένειά του ότι είχε χαθεί ξανά στο παρελθόν, έστω και για λίγες ώρες. Κάτι τέτοιο δεν το γνώριζα. Όσα ακούγονται τώρα δεν τα ήξερε κανείς μας, ούτε ακόμη και άτομα που ήταν πιο κοντά του… Για όλα τον θεωρώ ικανό. Ακόμη και για αυτό».