Κρήτη: Ο ψευτοερευνητής προσπάθησε να «βοηθήσει» κι άλλους - Η εμπλοκή σε εξαφάνιση 75χρονης

Αίσθηση έχει προκαλέσει η εμπλοκή ενός 54χρονου δήθεν «επιστήμονα-ερευνητή» στην σοβαρή υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, με τον φερόμενο απατεώνα να ισχυρίζεται στους γονείς του Αλέξη Τσικόπουλου ότι μπορεί να εντοπίσει τον γιο τους με προηγμένη «κβαντική τεχνολογία» ενώ παράλληλα τους ζητούσε μέχρι και 5.000 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει την «έρευνά» του.

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 54χρονο την Τρίτη (16/12) και η δίκη του, με την κατηγορία της απάτης, θα γίνει στο αυτόφωρο την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Οι αποκαλύψεις για το «επιστημονικό» προφίλ που προσπαθούσε με επιμέλεια να καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια ο 54χρονος είναι πολλές, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι θύμα της φερόμενης απάτης είχε πέσει ακόμα και η υπηρεσία Silver Alert η οποία είχε ξεκινήσει συνεργασία μαζί του και από την οποία είχε επίσης ζητήσει χρήματα.

Φαίνεται μάλιστα πως η υπόθεση του 34χρονου στην Κρήτη, δεν είναι η πρώτη υπόθεση εξαφάνισης στην οποία εμπλέκεται ο ψευτοερευνητής.

«Μας έλεγε να γκρεμίσουμε κτίσμα για να βρούμε τον άνθρωπό μας»

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA και του «Live News», ο 54χρονος είχε προσεγγίσει την οικογένεια μίας 75χρονης γυναίκας στον Αλικιανό Χανίων, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2022.

«Πιο πολύ ήθελε να μάθει την οικογενειακή μας κατάσταση», ανέφερε η νύφη της αγνοούμενης γυναίκας, μιλώντας για την επαφή της με τον ψευτοερευνητή.

«Μας είπε ότι έχει βρεθεί κάτι σε ένα χωράφι. Έβγαλε ένα κινητό και το κούναγε δεξιά και αριστερά, λέγοντάς μας ότι δεν είναι εδώ αλλά στο διπλανό», περιέγραψε.

Ο 54χρονος δεν έμεινε εκεί αλλά προσπάθησε μάλιστα να τους πείσει να φέρουν μπουλντόζες για να γκρεμίσουν ένα κτίσμα, καθώς ισχυριζόταν ότι κάτω από αυτό θα εντοπιζόταν η σορός της αγνοούμενης γυναίκας.

Ο ψευτοερευνητής είχε πείσει την οικογένεια ότι η 75χρονη έχει δολοφονηθεί. «Μας ζήτησε DNA. Είχε ένα μηχάνημα σαν κινητό και υποτίθεται ότι με αυτό κάτι θα έβρισκε», δήλωσε η νύφη της 75χρονης.

Οι Αρχές διερευνούν αν ο ίδιος άνθρωπος είχε αναμιχθεί και σε άλλες υποθέσεις και εάν είχε αποκομίσει οικονομικό όφελος από αυτές.