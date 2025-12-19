Χανιά: Στο Αυτόφωρο ο «κβαντο-επιστήμονας» - Εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες εξαφανίσεις

Η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία και να παίρνει δικαστική διάσταση, καθώς ο 54χρονος που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την οικογένεια του αγνοούμενου, εμφανίζεται σήμερα στο Αυτόφωρο. Ο άνδρας, που δηλώνει «ερευνητής», κατηγορείται για απάτη, καθώς φέρεται να υποσχέθηκε στην οικογένεια του γιατρού ότι μπορούσε να τον εντοπίσει μέσω «πρωτοποριακής» τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο 54χρονος προσέγγισε τους συγγενείς του Τσικόπουλου, λέγοντας ότι είχε αναπτύξει μία προσωπική εφεύρεση που συνδυάζει κβαντική τεχνολογία και δορυφορικά συστήματα, υποσχόμενος να εντοπίσει το σημείο που βρίσκεται ο αγνοούμενος. Για αυτή την υπηρεσία, ζήτησε αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ, η οποία, όπως καταγγέλλεται, του παραδόθηκε από την οικογένεια στην απελπισία της.

Μάλιστα, ο 54χρονος ζήτησε και δείγμα DNA του 33χρονου, ισχυριζόμενος ότι ήταν απαραίτητο για να «εντοπιστεί» μέσω δορυφορικής τεχνολογίας. Οι πληροφορίες που παρείχε, όμως, δεν οδήγησαν σε κανένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, καθώς οι έρευνες κατέληξαν σε περιοχές πολύ μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του Τσικόπουλου.

Διεξάγεται έρευνα για πιθανή εμπλοκή του και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων

Μετά τη σύλληψή του, η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τη συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαφανίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε περιπτώσεις όπου προσέφερε ψευδείς υποσχέσεις και εκμεταλλεύτηκε την απόγνωση των οικογενειών. Έχουν μάλιστα έρθει στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν τον 54χρονο με την εξαφάνιση μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων, η οποία είχε εξαφανιστεί το 2022. Στην υπόθεση αυτή, ο 54χρονος είχε εμφανιστεί ως «ερευνητής» και είχε προσφέρει βοήθεια στην οικογένεια της ηλικιωμένης, με στόχο να τους πείσει για την αξία των μεθόδων του.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο 54χρονος, προσφέροντας αρχικά τη βοήθειά του δωρεάν, κέρδισε την εμπιστοσύνη της οικογένειας και στη συνέχεια τους καθοδηγούσε σε εντελώς αδιέξοδες περιοχές, ισχυριζόμενος ότι είχε πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα ανώτερα από αυτά των Αρχών. Η εμφάνιση του στην υπόθεση της εξαφάνισης του Τσικόπουλου προκαλεί προβληματισμό, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πρακτική.

Αγωνία για τον γιατρό που ακόμα αγνοείται

Στο μεταξύ, η αγωνία της οικογένειας του Αλέξη Τσικόπουλου παραμένει αμείωτη, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Το σώμα του γιατρού δεν έχει βρεθεί και οι Αρχές προχωρούν σε ενδελεχείς αναζητήσεις σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, ιδιαίτερα στον Δήμο Αποκορώνου. Η οικογένεια απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες, ζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην υπόθεση. Ένας μάρτυρας, που γνώριζε τον γιατρό ως ασθενή, δήλωσε ότι δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της εξαφάνισης, είδε τον Αλέξη Τσικόπουλο στο κέντρο του Ηρακλείου, συνοδευόμενο από έναν αλλοδαπό άνδρα. Η μαρτυρία αυτή περιγράφει πως οι δύο άνδρες περπατούσαν μαζί και κατευθύνθηκαν προς έναν ανηφορικό δρόμο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αδελφή του γιατρού, αυτή φέρεται να τον είδε μία ημέρα μετά την εξαφάνιση να εισέρχεται σε εκκλησία, να ανάβει κερί και να φεύγει.

Οι Αρχές αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο και συνεχίζουν την έρευνα με στόχο την εξιχνίαση της εξαφάνισης του γιατρού, η οποία παραμένει ακόμα ανεξιχνίαστη, με την οικογένεια και τους αγαπημένους του να ελπίζουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το neakriti.gr.